Харлан примет участие в популярном телешоу после провала на Олимпиаде (видео)

Лучшая саблистка Украины взяла паузу в своей спортивной карьере. В шоу она уже будет принимать участие во второй раз.

Украинская спортсменка Ольга Харлан попробует свои силы в телевизионном шоу "Танцы со звездами".

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Харлан объявила об этом в своих соцсетях, отметив, что скоро ее поклонники смогут увидеть ее на паркете, занимающуюся бальными танцами.

Украинка приняла вызов от певицы Евгении Власова. Любопытно, что Харлан уже снималась в телевизионных шоу ранее, до этого ее приглашали в шоу "Вышка", на которых нужно было соревноваться в прыжках в воду.

Отметим, что приглашение поучаствовать в шоу возникло сразу после провала на Олимпиаде в Токио: Харлан была одной из фавориток на золотые медали турнира, однако выбыла украинка далеко от медальной зоне, на самом старте соревнований, сенсационно уступив в первом кругу квалификации.

Почему Харлан провалила Олимпиаду

Ранее ее раскритиковал тренер сборной Украины по фехтованию за результаты, наставник украинки намекнул, что спортсменке мешает выступать на соревнованиях личная жизнь. Ольга Харлан взяла паузу в спортивной карьере, чтобы провести анализ над ошибками и определиться в планах на будущее касательно спортивной карьеры. Также коуч акцентировал внимание на том, что Харлан не занималась со сборной Украины на подготовительных сборах должным образом, предпочтя занятия с итальянскими тренерами (Италия – место рождения и проживания ее молодого человека).

Сама Харлан заявила, что хочет пожить без соревнований и сабли – для себя и в свое удовольствие.

Напомним, что Харлан завоевывала медали для Олимпийской сборной Украины на трех последних Олимпиадах кроме Токио.