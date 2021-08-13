Харлан візьме участь у популярному телешоу після провалу на Олімпіаді (відео)

Краща шаблістка України взяла паузу в своїй спортивній кар'єрі. У шоу вона вже братиме участь вдруге.

Українська спортсменка Ольга Харлан спробує свої сили в телевізійному шоу "Танці із зірками".

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Харлан оголосила про це в своїх соціальних мережах, зазначивши, що скоро шанувальники зможуть побачити на паркеті її, яка займається бальними танцями.

Українка прийняла виклик від співачки Євгенії Власової. Цікаво, що Харлан вже знімалася в телевізійних шоу раніше, до цього її запрошували в шоу "Вишка", на яких потрібно було змагатися в стрибках у воду.

Зазначимо, що запрошення взяти участь в шоу виникло відразу після провалу на Олімпіаді в Токіо: Харлан була однією з фавориток на золоті медалі турніру, однак вибула українка далеко від медальної зони, на самому старті змагань, сенсаційно поступившись у першому колі кваліфікації.

Чому Харлан провалила Олімпіаду

Раніше її розкритикував тренер збірної України з фехтування за результати, наставник українки натякнув, що спортсменці заважає виступати на змаганнях особисте життя. Ольга Харлан взяла паузу в спортивній кар'єрі, щоб провести аналіз над помилками і визначитися в планах на майбутнє щодо спортивної кар'єри. Також коуч акцентував увагу на тому, що Харлан не займалася зі збірною України на підготовчих зборах належним чином, вважаючи за краще заняття з італійськими тренерами (Італія — місце народження і проживання її молодика).

Харлан заявила, що хоче пожити без змагань і шаблі — для себе і собі на втіху.

Нагадаємо, що Харлан завоювала медалі для Олімпійської збірної України на трьох останніх Олімпіадах, крім Токіо.