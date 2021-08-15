Гол + ассист: Яремчук ярко стартовал в матче за португальскую "Бенфику" (видео)

Результативность украинского спортсмена позволила "Бенфике" занять первое место в чемпионате, набрав 6 из 6 возможных очков.

Украинский футболист Роман Яремчук впервые выступил в основе "Бенфики" в матче против "Ароуки". Об этом сообщает Football.ua

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Матч завершился со счетом 2:0 на пользу "Бенифики". Яремчук впервые вышел на матч в основном составе и уже на 43 минуте смог оправдать доверие клуба, забив гол. Украинец замкнул прострел с фланга, поразив ворота "Ароуки". Перед этим на 38 минуте он отдал голевой пас Вальдшмидту. Украинского футболиста признали лучшим игроком в матче.

После начала второго тайма Яремчука заменили на 57 минуте.

Португальская "Бенфика" на данный момент лидирует в турнирной таблице чемпионата по итогам двух матчей — 6 очков из возможных 6.

"Счастлив забить мой первый гол за @slbenfica", — написал футболист на своей странице в Instagram.

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Напомним, в квалификации группового этапа Лиги чемпионов "Бенфика" обыграла московский "Спартак". Второй гол забил Роман Яремчук. После этого матча украинский нападающий отказался давать интервью российскому СМИ. Он не захотел переходить на русский язык.