Гол + асист: Яремчук яскраво стартував в матчі за португальську "Бенфіку" (відео)

Результативність українського спортсмена дозволила "Бенфіці" посісти перше місце в чемпіонаті, набравши 6 з 6 можливих очок.

Український футболіст Роман Яремчук вперше виступив в основі "Бенфіки" в матчі проти "Ароука". Про це повідомляє Football.ua

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Матч завершився з рахунком 2:0 на користь "Бенфіки". Яремчук вперше вийшов на матч в основному складі й вже на 43 хвилині зміг виправдати довіру клубу, забивши гол. Українець замкнув простріл з флангу, вразивши ворота "Ароуку". Перед цим на 38 хвилині він віддав гольовий пас Вальдшмідту. Українського футболіста визнали найкращим гравцем в матчі.

Після початку другого тайму, Яремчука замінили на 57 хвилині.

Португальська "Бенфіка" на цей час лідирує в турнірній таблиці чемпіонату за підсумками двох матчів — 6 очок з можливих 6.

"Щасливий забити мій перший гол за @slbenfica", — написав футболіст на своїй сторінці в Instagram.

[ + – ] Відео голу

Нагадаємо, у кваліфікації групового етапу Ліги чемпіонів "Бенфіка" обіграла московський "Спартак". Другий гол забив Роман Яремчук. Після цього матчу український нападник відмовився давати інтерв'ю російському ЗМІ. Він не захотів переходити на російську мову.