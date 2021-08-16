Жуткий момент: футболисту "Бордо" стало плохо прямо во время матча (фото)

Самуэль Калу не первый раз попадает в подобную ситуацию на футбольном поле.

В матче второго тура чемпионата Франции, в котором "Марсель" на своем поле принимал "Бордо", случился неприятный эпизод при участии полузащитника гостей Самуэля Калу.

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В самом начале поединка нигерийскому полузащитнику стало плохо во время пробития штрафного удара. Сам футболист стоял в этот момент в стенке.

Заметив случившееся, медицинский персонал быстро оказал первую помощь 23-летнему футболисту, после чего Калу даже вновь вышел на поле, чтобы продолжить игру. Тем не менее, тренерский штаб вскоре заменил игрока. Известно, что сам поединок между двумя командами завершился со счетом 2:2.

Стоит отметить, что это уже не первый подобный случай, в которой попадает нигериец. Летом 2019 года Калу потерял сознание во время поединка. Тогда причиной ухудшения здоровья хавбека стало обезвоживание.

Напомним, на прошедшем чемпионате Европы случился страшный эпизод, который мог завершиться трагедией, при участии полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена. Во время матча против команды Финляндии полузащитник рухнул на поле без чувств, после чего врачи долгое время пытались привести игрока в себя.

В результате датчанин перенес операцию, после чего ему установили кардиостимулятор. К слову, из-за наличия подобного клапана на сердце Эриксену придется покинуть свой нынешний клуб – миланский "Интер", — так как правила Серии А запрещают футболистам играть на поле с кардиостимуляторами.

Напомним, что матч против Финляндии сборная Дании проиграла со счетом 0:1, но в результате смогла пройти до полуфинала чемпионата Европы, где в дополнительное время уступила команде Англии.