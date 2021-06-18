Футболиста Эриксена, перенесшего сердечный приступ, выписали из больницы

29-летний футболист успешно перенес операцию по подключению кардиостимулятора, его жизни больше ничего не угрожает

Датский футболист Кристиан Эриксен выписан из больницы после успешной операции по установке устройства для запуска сердца.

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Как сообщает ВВС, Эриксен навестил команду в пятницу, после чего отправился с семьей домой. Футболист прокомментировал итоги своего пребывания в больнице:

"Спасибо за огромное количество пожеланий выздоровления. Это было невероятно видеть и чувствовать. Операция прошла хорошо, и в данных обстоятельствах у меня все хорошо", — сказал Эриксен.

Он также рассказал о том, как прошла его встреча с командой впервые с того момента, как он оказался в больнице.

"Было действительно здорово снова увидеть ребят после фантастической игры, которую они сыграли вчера вечером. Нет необходимости говорить, что я буду болеть за них в понедельник против сборной России", — отметил Кристиан Эриксен.

Напомним, в матче Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии, который состоялся в Копенгагене, датский игрок Кристиан Эриксен потерял сознание и упал на поле около одной из трибун. Игра на время была прервана, футболисты сборной Дании обступили потерявшего сознание игрока своей команды, закрыв его от зрителей и камер.

Позже доктор датской команды Мортен Боесен рассказал детали этого эпизода.

"Его не было. Мы сделали реанимацию сердца, это была остановка сердца. Насколько мы были близки к тому, чтобы потерять его? Я не знаю, но мы вернули его после одной дефибрилляции, что довольно быстро. Результаты анализов выглядят нормально. У нас нет объяснения, почему это произошло", – заявил доктор.

Заключительный матч в групповом этапе сборная Дании проведет в понедельник, 21 июня. Ее соперником будет сборная России. После двух сыгранных матчей Дания занимает последнее место в группе В, проиграв Финляндии (0:1) и Бельгии (1:2).

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