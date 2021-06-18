Футболіста Еріксена, який переніс серцевий напад, виписали з лікарні

29-річний футболіст успішно переніс операцію з підключення кардіостимулятора, його життю більше нічого не загрожує.

Данський футболіст Крістіан Еріксен виписаний з лікарні після успішної операції з установки пристрою для запуску серця.

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Як повідомляє ВВС, Еріксен відвідав команду в пʼятницю, після чого відправився з сімʼєю додому. Футболіст прокоментував підсумки свого перебування в лікарні:

"Спасибі за величезну кількість побажань одужання. Це було неймовірно бачити і відчувати. Операція пройшла добре, і ву цих обставинах у мене все добре", — сказав Еріксен.

Він також розповів про те, як пройшла його зустріч з командою вперше відтоді як він опинився в лікарні.

"Було справді чудово знову побачити хлопців після фантастичної гри, яку вони зіграли вчора ввечері. Немає необхідності говорити, що я вболіватиму за них в понеділок проти збірної Росії", — зазначив Крістіан Еріксен.

Нагадаємо, у матчі Євро-2020 між збірними Данії та Фінляндії, який відбувся в Копенгагені, датський гравець Крістіан Еріксен знепритомнів і впав на полі біля однієї з трибун. Гру на певний час перервали, футболісти збірної Данії обступили непритомного гравця своєї команди, закривши його від глядачів і камер.

Пізніше лікар датської команди Мортен Боесен розповів деталі цього епізоду.

"Його не було. Ми зробили реанімацію серця, це була зупинка серця. Наскільки ми були близькі до того, щоб втратити його? Я не знаю, але ми повернули його після однієї дефібриляції, що досить швидко. Результати аналізів виглядають нормально. У нас немає пояснення, чому це сталося", — заявив лікар.

Заключний матч в груповому етапі збірна Данії проведе у понеділок, 21 червня. Її суперником буде збірна Росії. Після двох зіграних матчів Данія посідає останнє місце в групі В, програвши Фінляндії (0:1) і Бельгії (1:2).

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