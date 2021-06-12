Відкачували дефібрилятором: гравець збірної Данії знепритомнів на матчі Євро-2020 (фото, відео)

Футболіст впав на поле біля однієї з трибун. За допомогою дефібрилятора його привели до тями.

У матчі Євро-2020 між збірними Данії та Фінляндії, який відбувся в Копенгагені, датський гравець Крістіан Еріксен знепритомнів і впав на поле біля однієї з трибун.

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До гравця підбігли лікарі команди і спробували надати футболісту першу допомогу. Їм довелося навіть робити масаж серця і застосовувати дефібрилятор.

Гру на час була перервана, футболісти збірної Данії обступили непритомного гравця своєї команди, закривши його від глядачів і камер.

[ + – ] Подія на матчі

Хвилин через десять футболіста поклали на носилки і понесли з поля під овації уболівальників.

Пізніше стало відомо, що медикам вдалося привести Еріксена до тями.

"Футболіст збірної Данії Крістіан Еріксен доставлений в лікарню, його стан стабілізувався", – повідомили в УЄФА.

[ + – ] Крістіан Еріксен

Раніше повідомлялося, що в рамках 1-го туру групового етапу Євро-2020 збірні Уельсу і Швейцарії зіграли внічию з рахунком 1: 1.

Також ми писали, що в п'ятницю, 11 червня збірна Італії обіграла Туреччину в матчі-відкритті Євро-2020.