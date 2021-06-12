Уэльс и Швейцария сыграли вничью в 1-м туре Евро-2020

Второй игровой день Евро-2020 в Баку открывался матчем группы А: Уэльс и Швейцария не выявили сильнейшего

В рамках 1-го тура группового этапа Евро-2020 в Баку состоялся матч между сборными Уэльса и Швейцарии.

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Командам не удалось выявить сильнейшего — встреча завершилась со счетом 1:1. В первом тайме команды обменялись опасными моментам, но до взятия ворот дело так и не дошло.

В начале второй половины матча Швейцария вышла вперед — Эмболо выиграл борьбу при подаче углового и поразил ворота валлийцев.

Спустя три минуты форвард снова создал голевой момент, но Мбабу не попал в створ ворот. Уэльс перехватил инициативу и провел несколько атак. На 74-й минуте эти стремления завершились точным ударом Мура — 1:1. За пять минут до конца основного времени Швейцария забила гол, но арбитр после просмотра VAR отменил взятие ворот.

Финальный свисток зафиксировал ничейный результат — 1:1. Следующие матчи в группе А состоятся 16 июня: Турция сыграет против Уэльса, а Италия сыграет против Швейцарии.

Напомним, ранее сборная Италии обыграла команду Турции в матче-открытии Евро-2020. Победу итальянской команде принесли автогол Демиреля, а также голы Иммобиле и Инсиньо.

В игровой программе 12 июня запланированы еще два матча: в Копенгагене сборная Дании сыграет против Финляндии, а в Санкт-Петербурге сборная России сыграет против Бельгии.

Сборная Украины свой путь на чемпионате Европы начнет 13 июня, а первым соперником команды Андрея Шевченко будет сборная Нидерландов. Ранее стала известна бригада арбитров, которая будет работать на этой игре. Соперников рассудит немецкий рефери Феликс Брых. Ассистенты: Марк Борш, Штефан Лупп. Четвертый арбитр: Бартош Франковски (Польша). Видеопомощники арбитра: Марко Фритц, Саша Штегеманн, Стюарт Эттвелл, Ли Беттс (оба — Англия).