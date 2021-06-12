Уельс і Швейцарія зіграли внічию в 1-му турі Євро-2020

Другий ігровий день Євро-2020 в Баку відкривався матчем групи А: Уельс і Швейцарія не виявили сильнішого

В рамках 1-го туру групового етапу Євро-2020 в Баку відбувся матч між збірними Уельсу і Швейцарії.

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Командам не вдалося виявити сильнішого — зустріч завершилася з рахунком 1:1. У першому таймі команди обмінялися небезпечними моментами, але до взяття воріт справа так і не дійшла.

На початку другої половини матчу Швейцарія вийшла вперед — Емболо виграв боротьбу при подачі кутового і вразив ворота валлійців.

Через три хвилини форвард знову створив гольовий момент, але Мбабу не потрапив в створ воріт. Уельс перехопив ініціативу і провів кілька атак. На 74-й хвилині ці прагнення завершилися точним ударом Мура — 1:1. За п'ять хвилин до кінця основного часу Швейцарія забила мʼяч, але арбітр після перегляду VAR скасував взяття воріт.

Фінальний свисток зафіксував нічийний результат — 1:1. Наступні матчі в групі А відбудуться 16 червня: Туреччина зіграє проти Уельсу, а Італія зіграє проти Швейцарії.

Нагадаємо, раніше збірна Італії обіграла команду Туреччини в матчі-відкритті Євро-2020. Перемогу італійській команді принесли автогол Деміреля, а також голи Чиро Іммобіле і Лоренцо Інсіньє.

В ігровій програмі 12 червня заплановані ще два матчі : в Копенгагені збірна Данії зіграє проти Фінляндії, а в Санкт-Петербурзі збірна Росії зіграє проти Бельгії.

Збірна України свій шлях на чемпіонаті Європи почне 13 червня, а першим суперником команди Андрія Шевченка буде збірна Нідерландів. Раніше стала відома бригада арбітрів, яка буде працювати на цій грі. Суперників розсудить німецький рефері Фелікс Брих. Асистенти: Марк Борш, Штефан Лупп. Четвертий арбітр: Бартош Франківськи (Польща). Відеопомощнікі арбітра: Марко Фрітц, Саша Штегеманн, Стюарт Еттвелл, Лі Беттс (обидва — Англія).