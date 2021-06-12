Откачивали дефибриллятором: игрок сборной Дании потерял сознание на матче (фото, видео)

Футболист рухнул на поле возле одной из трибун. С помощью дефибриллятора его привели в чувство.

В матче Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии, который состоялся в Копенгагене, датский игрок Кристиан Эриксен потерял сознание и упал на поле около одной из трибун.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

К игроку подбежали врачи команды и попытались оказать футболисту первую помощь. Им пришлось даже делать искусственный массаж сердца и применять дефибриллятор.

Игру на время была прервана, футболисты сборной Дании обступили потерявшего сознание игрока своей команды, закрыв его от зрителей и камер.

[ + – ] Происшествие на матче

Минут через десять футболиста погрузили на носилки и унесли с поля под овации болельщиков.

Позже стало известно, что медикам удалось привести Эриксена в чувство.

"Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен доставлен в больницу, его состояние стабилизировалось", – сообщили в УЕФА.

[ + – ] Кристиан Эриксен

Ранее сообщалось, что в рамках 1-го тура группового этапа Евро-2020 сборные Уэльса и Швейцарии сыграли вничью со счетом 1:1.

Также мы писали, что в пятницу, 11 июня сборная Италии обыграла Турцию в матче-открытии Евро-2020.