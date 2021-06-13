У Еріксена на полі зупинилося серце: лікар команди розкрив деталі інциденту

Сам футболіст вже в свідомості і вважає, що незабаром зможе повернутися до тренувань. Але перед цим його ще чекають обстеження.

Футболіст збірної Данії з футболу, у якого зупинилося серце під час матчу проти команди з Фінляндії, був врятований завдяки дефібриляції. Як повідомляє BBC, про це заявив доктор датської команди Мортен Боесен.

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"Його не було. Ми зробили реанімацію серця, це була зупинка серця. Наскільки ми були близькі до того, щоб втратити його? Я не знаю, але ми повернули його після однієї дефібриляції, що досить швидко. Результати аналізів виглядають нормально. У нас немає пояснення, чому це сталося", — заявив доктор.

Зараз 29-річний гравець знаходиться в лікарні в стабільному стані, його чекають подальші обстеження.

При цьому, як стверджує головний тренер команди Каспер Хьюлманд, Еріксен мало що пам'ятає з суботнього падіння.

"Я думаю, ви відчуваєте себе гірше, ніж я. Я відчуваю, що незабаром буду тренуватися, хлопці, — процитував Хьюлманд слова футболіста.

За його словами, зараз Крістіан в гарному настрої. При цьому, за словами головного тренера, деякі гравці не могли нормально грати після падіння Еріксена, в результаті чого команда програла з рахунком 1:0.

Нагадаємо, в матчі Євро-2020 між збірними Данії та Фінляндії, який відбувся в Копенгагені, датський гравець Крістіан Еріксен знепритомнів і впав на поле біля однієї з трибун. Гру на час було зупинено, футболісти збірної Данії обступили непритомного гравця своєї команди, закривши його від глядачів і камер.

Пізніше стало відомо, що стан футболіста стабілізувався — він навіть передав привіт своїм партнерам по команді.