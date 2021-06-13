У Еріксена на полі зупинилося серце: лікар команди розкрив деталі інциденту
Сам футболіст вже в свідомості і вважає, що незабаром зможе повернутися до тренувань. Але перед цим його ще чекають обстеження.
Футболіст збірної Данії з футболу, у якого зупинилося серце під час матчу проти команди з Фінляндії, був врятований завдяки дефібриляції. Як повідомляє BBC, про це заявив доктор датської команди Мортен Боесен.
"Його не було. Ми зробили реанімацію серця, це була зупинка серця. Наскільки ми були близькі до того, щоб втратити його? Я не знаю, але ми повернули його після однієї дефібриляції, що досить швидко. Результати аналізів виглядають нормально. У нас немає пояснення, чому це сталося", — заявив доктор.
Зараз 29-річний гравець знаходиться в лікарні в стабільному стані, його чекають подальші обстеження.
При цьому, як стверджує головний тренер команди Каспер Хьюлманд, Еріксен мало що пам'ятає з суботнього падіння.
"Я думаю, ви відчуваєте себе гірше, ніж я. Я відчуваю, що незабаром буду тренуватися, хлопці, — процитував Хьюлманд слова футболіста.
За його словами, зараз Крістіан в гарному настрої. При цьому, за словами головного тренера, деякі гравці не могли нормально грати після падіння Еріксена, в результаті чого команда програла з рахунком 1:0.
Нагадаємо, в матчі Євро-2020 між збірними Данії та Фінляндії, який відбувся в Копенгагені, датський гравець Крістіан Еріксен знепритомнів і впав на поле біля однієї з трибун. Гру на час було зупинено, футболісти збірної Данії обступили непритомного гравця своєї команди, закривши його від глядачів і камер.
Пізніше стало відомо, що стан футболіста стабілізувався — він навіть передав привіт своїм партнерам по команді.