У Эриксена на поле случилась остановка сердца: врач команды раскрыл детали инцидента
Сам футболист уже в сознании и считает, что вскоре сможет вернуться к тренировкам. Но перед этим его еще ждут обследования.
Футболист сборной Дании по футболу, у которого случилась остановка сердца во время матча против команды из Финляндии, был спасен благодаря дефибрилляции. Как сообщает BBC, об этом заявил доктор датской команды Мортен Боесен.
"Его не было. Мы сделали реанимацию сердца, это была остановка сердца. Насколько мы были близки к тому, чтобы потерять его? Я не знаю, но мы вернули его после одной дефибрилляции, что довольно быстро. Результаты анализов выглядят нормально. У нас нет объяснения, почему это произошло", – заявил доктор.
Сейчас 29-летний игрок находится в больнице в стабильном состоянии, его ждут дальнейшие обследования.
При этом, как утверждает главный тренер команды Каспер Хьюлманд, Эриксен мало что помнит из субботнего падения.
"Я думаю, вы чувствуете себя хуже, чем я. Я чувствую, что вскоре буду тренироваться, ребята, – процитировал Хьюлманд слова футболиста.
По его словам, сейчас Кристиан в хорошем расположении духа. При этом, по словам главного тренера, некоторые игроки не могли нормально играть после падения Эриксена, в результате чего команда проиграла со счетом 1:0.
Напомним, в матче Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии, который состоялся в Копенгагене, датский игрок Кристиан Эриксен потерял сознание и упал на поле около одной из трибун. Игру на время была прервана, футболисты сборной Дании обступили потерявшего сознание игрока своей команды, закрыв его от зрителей и камер.
Позже стало известно, что состояние футболиста стабилизировалось – он даже передал привет своим партнерам по команде.