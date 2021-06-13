Состояние Эриксена стабилизировалось, он уже пообщался с командой, - Датская футбольная федерация

Спортсмен уже пообщался со своими партнерами по сборной, но никакой информации о его возвращении в строй пока нет.

Состояние полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена, который потерял сознание на поле во время матча Дания — Финляндия, стабилизировалось.

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Об этом говорится в заявлении Датской футбольной федерации. Сообщается, что футболист пришел в норму и передал привет своим партнерам по команде.

"Команда и коллектив национальной сборной получили помощь в кризисной ситуации и продолжат поддерживать друг друга после вчерашнего инцидента. Мы хотели бы поблагодарить всех за их сердечные пожелания", — сказано в заявлении, опубликованно в официальном твиттере Датской футбольной федерации.

Врач сборной Дании Мартин Боэсен отметил, что Эриксен был без сознания, когда он подошел к игроку на поле.

"Когда я подошел к нему, он лежал на боку, он дышал, я чувствовал пульс, но внезапно это изменилось, и мы начали делать ему искусственное дыхание", — приводит слова доктора BBC.

Он также отметил, что оперативное вмешательство медиков помогло спасти жизнь игрока.

"Помощь со стороны медицинской бригады и персонала национальной команды пришла очень быстро, и мы сделали то, что должны были сделать, нам удалось спасти Кристиана", — отметил Боэсен.

Напомним, что этот инцидент произошел в конце первого тайма матча Дания — Финляндия. Датский игрок Кристиан Эриксен потерял сознание и упал на поле около одной из трибун. К игроку подбежали врачи команды и попытались оказать футболисту первую помощь. Им пришлось даже делать искусственный массаж сердца и применять дефибриллятор.

Матч был приостановлен, однако, по просьбе обеих команд, УЕФА разрешила доиграть встречу в тот же день. Матч завершился победой сборной Финляндии со счетом 1:0. Интересно, что за весь матч футболисты сборной Дании нанесли 23 удара по воротам финнов, но не смогли забить гол, в то время, как финны реализовали свой единственный шанс.

Следующие матчи в группе В состоятся 16-17 июня. В среду Финляндия сыграет против России, а в четверг Дания сразится с Бельгией.

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