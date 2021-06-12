Сборная Финляндии победила команду Дании в стрессовом матче на Евро-2020

Сборная Финляндии одержала победу в матче, который был остановлен из-за потери сознания полузащитником сборной Дании Кристианом Эриксеном.

Сборная Финляндии одержала дебютную победу на чемпионатах Европы по футболу.

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Финская команда в своем первом матче на Евро-2020 обыграла команду Дании со счетом 1:0. Победный мяч на 60-й минуте провел нападающий гостей Йоэль Похьянпало. Любопытно, что на момент, когда форвард финнов открыл счет в матче, статистика ударов по воротам свидетельствовала о тотальном доминировании датчан: 18:0. В целом, за весь матч Дания нанесла 22 удара по воротам соперника, а Финляндия — лишь один. На 74-й минуте хозяева заработали право на пенальти, но Хойбьерг не сумел обыграть вратаря финнов.

Главным событием матча стал сердечный приступ у полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена. На 42-й минуте он рухнул на газон возле одной из трибун. К игроку подбежали врачи команды и попытались оказать футболисту первую помощь. Им пришлось даже делать искусственный массаж сердца и применять дефибриллятор.

Матч был приостановлен, но по просьбе обеих команда УЕФА приняла решение о доигровке в этот же день. Матч возобновили в 21:30 по киевскому времени.

Напомним, сегодня также состоялся матч между сборными Уэльса и Швейцарии. Соперники не выявили сильнейшего, завершив игру со счетом 1:1.

В матче-открытии Евро-2020 сборная Италии разгромила команду Турции со счетом 3:0.Все голы были забиты во второй половине встречи. В составе Турции мяч в свои ворота забил Демираль, а еще два мяча в актив сборной Италии записали Чиро Иммобиле и Лоренцо Инсинье.

Евро-2020. Групповой этап. 1 тур.

Дания — Финляндия — 0:1 (0:0)

Гол: Похьянпало, 60

На 74-й минуте Пьер-Эмиль Хойбьерг (Дания) не забил пенальти (вратарь).

Дания: Шмайхель — Васс (Ларсен, 76), Кьер (Вестергор, 63), Кристенсен, Мехле — Эриксен (М. Йенсен, 43), Хойбьерг, Дилейни (Корнелиус, 76) — Поульсен, Винн (Сков-Ольсен, 63), Брайтвейт.

Финляндия: Градецки — Райтала, Тойвио, Араюури, О’Шонесси, Уронен — Лод, Спарв (Шуллер, 76), Камара — Похьянпало (Форсс, 84), Пукки (Кауко, 77).

Полный календарь, турнирные таблицы и результаты матчей Евро-2020.