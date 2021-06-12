Збірна Фінляндії перемогла команду Данії в стресовому матчі на Євро-2020

Збірна Фінляндії перемогла в матчі, який був зупинений через втрату свідомості півзахисником збірної Данії Крістіаном Еріксеном.

Збірна Фінляндії здобула дебютну перемогу на чемпіонатах Європи з футболу.

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Фінська команда в своєму першому матчі на Євро-2020 обіграла команду Данії з рахунком 1:0. Переможний м'яч на 60-й хвилині провів нападник гостей Йоел Пог'янпало. Цікаво, що на момент, коли форвард фінів відкрив рахунок в матчі, статистика ударів по воротах свідчила про тотальне домінування данців: 18:0. У цілому, за весь матч Данія завдала 23 удари по воротах суперника, а Фінляндія — лише один. На 74-й хвилині господарі заробили право на пенальті, але Хойбьерг не зміг переграти воротаря фінів.

Головною подією матчу став серцевий напад у півзахисника збірної Данії Крістіана Еріксена. На 42-й хвилині він звалився на газон біля однієї з трибун. До гравця підбігли лікарі команди і спробували надати футболісту першу допомогу. Їм довелося навіть робити масаж серця і застосовувати дефібрилятор.

Матч було зупинено, але на прохання обох команда УЄФА прийняла рішення про догравання в цей же день. Матч відновили о 21:30 за київським часом.

Нагадаємо, сьогодні також відбувся матч між збірними Уельсу і Швейцарії. Суперники не виявили сильнішого, завершивши гру з рахунком 1:1.

У матчі-відкритті Євро-2020 збірна Італії розгромила команду Туреччини з рахунком 3:0. Усі голи були забиті у другій половині зустрічі. У складі Туреччини м'яч в свої ворота забив Деміраль, а ще два м'ячі в актив збірної Італії записали Чіро Іммобіле і Лоренцо Інсіньє.

Євро-2020. Груповий етап. 1 тур.

Данія — Фінляндія — 0:1 (0:0)

Гол: Йоел Пог'янпало, 60

На 74-й хвилині П'єр-Еміль Хойбьерг (Данія) не забив пенальті (воротар).

Данія: Шмайхель — Васс (Ларсен, 76), К'єр (Вестергор, 63), Крістенсен, Мехлу — Еріксен (М. Йенсен, 43), Хойбьерг, Ділейні (Корнеліус, 76) — Поульсен, Вінн (Сков-Ольсен, 63), Брайтвейт.

Фінляндія: Градецький — Райтала (Вайсянен, 90), Тойвіо, Араюурі, О'Шонессі, Уронен — Лод, Спарв (Шуллер, 76), Камара — Йоел Пог'янпало (Форсс, 84), Пуккі (Кауко, 77).

Повний календар, турнірні таблиці та результати матчів Євро-2020.