УЕФА объявила дату доигровки матча Дания - Финляндия из-за сердечного приступа футболиста

Матч группового этапа Евро-2020 был остановлен из-за потери сознания у футболиста датской сборной Кристиана Эриксона — встречу доиграют сегодня в 21:30 по киевскому времени

Матч 1-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу между командами Дании и Финляндии будет доигран сегодня в 21:30 по киевскому времени.

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Решение УЕФА приняла после паузы, связанной с потерей сознания полузащитником датской сборной Кристианом Эриксеном. Соответствующее заявление было опубликовано в официальном твиттер-аккаунте организации. Сообщается, что такое решение мотивировано просьбой представителей обеих команд. Будут сыграны последние четыре минуты первого тайма, затем запланирован 5-минутный перерыв, за которым последует второй тайм.

Встреча между Данией и Финляндией была остановлена на 42-й минуте, когда полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание. Ему оказали экстренную медицинскую помощь и вывезли на носилках за пределы стадиона. После этого футболист был направлен в одну из больниц Копенгагена, где врачи продолжили борьбу за его жизнь. На данный момент состояние 29-летнего футболиста стабилизировалось и он может самостоятельно дышать.

За первые два дня Евро-2020 состоялось два матча турнира. Сегодня сборные Уэльса и Швейцарии сыграли вничью со счетом 1:1, а днем ранее, в матче открытии сборная Италии разгромила команду Турции — 3:0. Следующие матчи в группе А состоятся 16 июня: Турция сыграет против Уэльса, а Италия сыграет против Швейцарии.

12 июня также состоится матч в Санкт-Петербурге, где сборная России будет принимать команду Бельгии.

Напомним, что сборная Украины свой первый матч на чемпионате Европы 2020 года проведет 13 июня в Амстердаме, где соперниками команды Андрея Шевченко станет сборная Нидерландов. Матч состоится в 22:00 по киевскому времени.