УЄФА оголосила про догравання матчу Данія — Фінляндія після серцевого нападу футболіста

Матч групового етапу Євро-2020 був зупинений через втрату свідомості у футболіста данської збірної Крістіана Еріксена — зустріч дограють сьогодні о 21:30 за київським часом

Матч 1-го туру групового етапу чемпіонату Європи з футболу між командами Данії та Фінляндії буде дограний сьогодні о 21:30 за київським часом.

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Рішення УЄФА ухвалила після паузи, пов'язаної з втратою свідомості півзахисником датської збірної Крістіаном Еріксеном. Відповідну заяву було опубліковано в офіційному твіттер-акаунті організації. Повідомляється, що таке рішення мотивоване проханням представників обох команд. Будуть зіграні останні чотири хвилини першого тайму, потім запланований 5-хвилинну перерву, за яким послідує другий тайм.

Зустріч між Данією і Фінляндією була зупинена на 42-й хвилині, коли півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен знепритомнів. Йому надали екстрену медичну допомогу і вивезли на носилках за межі стадіону. Після цього футболіст був спрямований в одну з лікарень Копенгагена, де лікарі продовжили боротьбу за його життя. На даний момент стан 29-річного футболіста стабілізувався і він може самостійно дихати.

Станом на зараз відбулося два матчі Євро-2020. Сьогодні збірні Уельсу та Швейцарії зіграли внічию з рахунком 1:1, а днем раніше, в матчі-відкритті збірна Італії розгромила команду Туреччини — 3:0. Наступні ігри в групі А відбудуться 16 червня: Туреччина зіграє проти Уельсу, а Італія зіграє проти Швейцарії.

12 червня також відбудеться матч в Санкт-Петербурзі, де збірна Росії буде приймати команду Бельгії.

Нагадаємо, що збірна України свій перший матч на чемпіонаті Європи 2020 роки проведе 13 червня в Амстердамі, де суперниками команди Андрія Шевченка стане збірна Нідерландів. Матч відбудеться о 22:00 за київським часом.