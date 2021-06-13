Стан Еріксена після зупинки серця стабілізувався, — Данська футбольна федерація

Спортсмен вже поспілкувався зі своїми партнерами по збірній, але ніякої інформації про його повернення в лад поки немає.

Стан півзахисника збірної Данії Крістіана Еріксена, який втратив свідомість на полі під час матчу Данія — Фінляндія, стабілізувався.

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Про це йдеться в заяві Датської футбольної федерації. Повідомляється, що футболіст прийшов у норму і передав привіт своїм партнерам по команді.

"Команда і колектив національної збірної отримали допомогу в кризовій ситуації і продовжать підтримувати один одного після вчорашнього інциденту. Ми хотіли б подякувати всім за їх сердечні побажання", — сказано в заяві, опублікованій в офіційному твіттері Датської футбольної федерації.

Лікар збірної Данії Мартін Боесен зазначив, що Еріксен був без свідомості, коли він підійшов до гравця на поле.

"Коли я підійшов до нього, він лежав на боці, він дихав, я відчував пульс, але раптово це змінилося, і ми почали робити йому штучне дихання", — наводить слова доктора BBC.

Він також зазначив, що оперативне втручання медиків допомогло врятувати життя гравця.

"Допомога з боку медичної бригади і персоналу національної команди прийшла дуже швидко, і ми зробили те, що повинні були зробити, нам вдалося врятувати Крістіана", — зазначив Боесен.

Нагадаємо, що цей інцидент стався в кінці першого тайму матчу Данія — Фінляндія. Данський гравець Крістіан Еріксен знепритомнів і впав на поле біля однієї з трибун. До гравця підбігли лікарі команди і спробували надати футболісту першу допомогу. Їм довелося навіть робити масаж серця і застосовувати дефібрилятор.

Матч був припинений, проте, на прохання обох команд, УЄФА дозволила дограти зустріч в той же день. Матч завершився перемогою збірної Фінляндії з рахунком 1: 0. Цікаво, що за весь матч футболісти збірної Данії завдали 23 удари по воротах фінів, але не змогли забити гол, в той час, як фіни реалізували свій єдиний шанс.

Наступні матчі в групі В відбудуться 16-17 червня. Фінляндія зіграє проти Росії, а Данія протистоятиме Бельгії.