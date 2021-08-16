Моторошний момент: футболісту "Бордо" стало погано прямо під час матчу (фото)

Самуель Калу не вперше потрапляє в подібну ситуацію на футбольному полі.

У матчі другого туру чемпіонату Франції, в якому "Марсель" на своєму полі приймав "Бордо", трапився неприємний епізод за участю півзахисника гостей Самуеля Калу.

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На самісінькому початку поєдинку нігерійському півзахисникові стало погано під час пробиття штрафного удару. Сам футболіст стояв у цей момент у стінці.

Помітивши, що трапилося, медичний персонал швидко надав першу допомогу 23-річному футболістові, після чого Калу навіть знову вийшов на поле, щоб продовжити гру. Проте, тренерський штаб незабаром замінив гравця. Відомо, що поєдинок між двома командами завершився з рахунком 2:2.

Варто зазначити, що це вже не перший подібний випадок, в який потрапляє нігерієць. Влітку 2019 року Калу знепритомнів під час поєдинку. Тоді причиною погіршення здоров'я хавбека стало зневоднення.

Нагадаємо, на минулому чемпіонаті Європи стався страшний епізод, який міг завершитися трагедією, за участю півзахисника збірної Данії Крістіана Еріксена. Під час матчу проти команди Фінляндії півзахисник впав на полі без почуттів, після чого лікарі довгий час намагалися привести гравця в себе.

Унаслідок датчанин переніс операцію, після чого йому встановили кардіостимулятор. До речі, через наявність подібного клапана на серці Еріксену доведеться покинути свій нинішній клуб — міланський "Інтер", — оскільки правила Серії А забороняють футболістам грати на полі з кардіостимуляторами.

Нагадаємо, що матч проти Фінляндії збірна Данії програла з рахунком 0:1, але зрештою змогла пройти до півфіналу чемпіонату Європи, де в додатковий час поступилася команді Англії.