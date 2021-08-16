Лунину пора уходить? "Реал" продлил контракт с основным вратарем

Мадридский клуб определился, кто будет первым номером испанского клуба до 2026-го года.

Мадридский "Реал" объявил о продлении соглашения с бельгийским вратарем Тибо Куртуа, сообщает официальный сайт "королевского" клуба.

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Новый контракт с одним из лучших голкиперов мира заключен сроком до 2026 года.

Что это значит для Лунина?

Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин до сих пор не дебютировал в испанском чемпионате и является запасным вратарем клуба. На украинца рассчитывают на случай травм Куртуа, а также основным вратарем клуба, но разве что в отдаленной перспективе.

В это трансферное окно, как и в пару предыдущих, рассматривался вариант, чтобы отдать украинца в аренду. По слухам, Андрей Шевченко рекомендовал Лунина в качестве вратаря для "Милана", который сейчас не имеет сильного основного вратаря после ухода Джанлуиджи Доннаруммы в "ПСЖ".

Также рассматриваются варианты с арендой украинца в более скромные испанские клубы, чтобы футболист набирал необходимую ему игровую практику. В случае, если Лунин останется в "Реале", он может рассчитывать лишь на эпизодическую роль – в качестве вратаря в Кубке Короля либо дожидаться травмы Тибо Куртуа.

Опыт аренды украинца в испанские клубы тоже не слишком пригодился украинцу – в "Леганесе" и "Реале Вальядолиде" Лунин все равно не сумел стать основным вратарем, поскольку тренеры команд предпочитают использовать своих футболистов, а не давать игровую практику игроку, который в следующем сезоне вернется в другую команду.

Более-менее успешным вариантом для Лунина была аренда в "Овьедо", где он отыграл 20 матчей, однако клуб выступал во второй испанской лиге, а не высшем дивизионе, где из-за слабого уровня клуба не получилось вновь претендовать на место в основном составе гранда испанского футбола после возвращения из аренды.