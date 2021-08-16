Луніну час йти? "Реал" продовжив контракт з основним воротарем

Мадридський клуб визначився, хто буде першим номером іспанського клубу до 2026-го року.

Мадридський "Реал" оголосив про продовження угоди з бельгійським воротарем Тібо Куртуа, повідомляє офіційний сайт "королівського" клубу.

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Новий контракт з одним із кращих голкіперів світу укладений терміном до 2026 року.

Що це означає для Луніна?

Український воротар "Реала" Андрій Лунін досі не дебютував в іспанському чемпіонаті та є запасним воротарем клубу. На українця розраховують на випадок травм Куртуа, а також основним воротарем клубу, але хіба що у віддаленій перспективі.

У це трансферне вікно, як і в кілька попередніх, розглядався варіант, щоб віддати українця в оренду. З чуток, Андрій Шевченко рекомендував Луніна як воротаря для "Мілана", який зараз не має сильного основного воротаря після відходу Джанлуїджі Доннарумма в "ПСЖ".

Також розглядаються варіанти з орендою українця в більш скромні іспанські клуби, щоб футболіст набирав необхідну йому ігрову практику. У разі, якщо Лунін залишиться в "Реалі", він може розраховувати лише на епізодичну роль — як воротар у Кубку Короля або чекати травми Тібо Куртуа.

Досвід оренди українця в іспанські клуби теж не дуже знадобився українцеві — в "Леганесі" та "Реалі Вальядоліді" Лунін все одно не зумів стати основним воротарем, оскільки тренери команд воліють використовувати своїх футболістів, а не давати ігрову практику гравцю, який в наступному сезоні повернеться в іншу команду.

Більш-менш успішним варіантом для Луніна була оренда в "Ов'єдо", де він відіграв 20 матчів, проте клуб виступав у другій іспанській лізі, а не вищому дивізіоні, де через слабкий рівень клубу не вийшло знову претендувати на місце в основному складі гранду іспанського футболу після повернення з оренди.