"Полное фиаско": известный журналист раскритиковал ситуацию с тренером в сборной Украины

Комментатор каналов "Футбол" высказался о ситуации вокруг будущего главного тренера национальной команды.

Футбольный эксперт и комментатор телеканалов "Футбол 1/2/3" Виктор Вацко выразил свое недовольство работой руководства Украинской ассоциации футбола в вопросе назначения нового тренера национальной сборной Украины.

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Вацко в эфире передачи "Великий футбол" на телеканале "Футбол 1" заявил, что происходящее в сборной – полное фиаско УАФ из-за того, что за две недели до матчей отбора к чемпионату Мира, команда без главного тренера.

Комментатор отметил, если у главного тренера 31 июля заканчивается контракт, к 25 или к 20 июля у него должен быть преемник, и неизвестно, кто будет нести ответственность за футболистов, которых вызвали в национальную сборную, ведь это же не выбор главного тренера. Эксперт заявил, что такой ситуации за всю историю сборной Украины не помнит.

Напомним, национальная команда осталась без тренера после ухода Андрея Шевченко и его тренерского штаба после пяти лет работы с командой.

В свою очередь, Украинская ассоциация футбола заявила, что хочет видеть на посту главного наставника Сергея Реброва, но специалист на сегодняшний день не может возглавить сборную, так как у него есть действующий контракт с командой "Аль-Айн", которые стороны подписали лишь в начале этого лета.

Сам Ребров уже успел отметить, что с удовольствием примет приглашение от национальной сборной, но только в том случае, если его нынешний клуб согласиться отпустить его, освободив от выполнения контракта.

СМИ сообщали, если Ребров все-таки не сможет возглавить сборную Украины, но новым наставником национальной команды станет главный тренер сборной Украины U-19 Александр Петраков, который в 2019 году стал чемпионом мира.