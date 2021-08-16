"Повне фіаско": відомий журналіст розкритикував ситуацію з тренером у збірній України

Коментатор каналів "Футбол" висловився про ситуацію довкола майбутнього головного тренера національної команди.

Футбольний експерт і коментатор телеканалів "Футбол 1 / 2 / 3" Віктор Вацко висловив своє невдоволення роботою керівництва Української асоціації футболу в питанні призначення нового тренера національної збірної України.

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Вацко в ефірі програми "Великий футбол" на телеканалі "Футбол 1" заявив, що те, що відбувається в збірній — повне фіаско УАФ через те, що за два тижні до матчів відбору до чемпіонату Світу, команда без головного тренера.

Коментатор зазначив, якщо в головного тренера 31 липня закінчується контракт, до 25 або до 20 липня у нього повинен бути наступник, і невідомо, хто нестиме відповідальність за футболістів, яких викликали в національну збірну, адже це ж не вибір головного тренера. Експерт заявив, що такої ситуації за всю історію збірної України не пам'ятає.

Нагадаємо, національна команда залишилася без тренера після відходу Андрія Шевченка і його тренерського штабу після п'яти років роботи з командою.

Зі свого боку, Українська асоціація футболу заявила, що хоче бачити на посаді головного наставника Сергія Реброва, але фахівець на сьогоднішній день не може очолити збірну, оскільки в нього є чинний контракт із командою "Аль-Айн", які сторони підписали лише на початку цього літа.

Сам Ребров вже встиг зазначити, що із задоволенням прийме запрошення від національної збірної, але тільки в тому випадку, якщо його нинішній клуб погодитися відпустити його, звільнивши від виконання контракту.

ЗМІ повідомляли, якщо Ребров все ж таки не зможе очолити збірну України, новим наставником національної команди стане головний тренер збірної України U-19 Олександр Петраков, який в 2019 році став чемпіоном світу.