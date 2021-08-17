Бей своих, чтобы чужие боялись: игрок "Галатасарая" избил своего одноклубника во время матча (видео)

Маркао прямо на футбольном поле вступил в конфликт со своим партнером по команде.

В матче первого тура чемпионата Турции между "Гиресунспором" и "Галатасараем" произошел скандальный эпизод, в котором взяли участие два футболиста из одной команды.

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Защитник стамбульского гранда Маркао остался недоволен жестами в свою сторону от другого защитника – своего одноклубника Керема Актюркоглу. В результате бразильский футболист напал на своего партнера по команде, несколько раз ударив его головой и руками.

Одноклубники попытались разнять конфликтующих футболистов, но в результате эпизода "Галатасарай" остался в меньшинстве – после просмотра видеоповтора главный арбитр встречи дал прямую красную карточку Маркао. В свою очередь, Актюркоглу встречу также не доиграл до конца, и был заменен практически сразу после решение тренерского штаба

Примечательно, что ссора двух футболистов не повлияла на итоговый результат для "Галатасарая" – гости уверенно выиграли матч со счетом 2:0.

К слову, по ранней информации СМИ, в прошедшее летнее трансферное окно Маркао мог оказаться в составе киевского "Динамо" – прибывший тогда в клуб новый главный тренер Мирча Луческу был лично заинтересован в услугах бразильского футболиста, но переговоры между сторонами быстро вошли в тупик.

Интересная ситуация с трансферами киевлян и в этом сезоне. Столичная команда купила целый ряд футболистов, среди которых нападающий Игорь Шкурин, который был взят в аренду из московского "ЦСКА". Примечательно, что одной из причин аренды игрока стала угроза депортации белорусского футболиста из-за его политических взглядов.