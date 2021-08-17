Бий своїх, щоб чужі боялися: гравець "Галатасарая" побив свого одноклубника під час матчу (відео)

Маркао прямо на футбольному полі вступив у конфлікт зі своїм партнером по команді.

У матчі першого туру чемпіонату Туреччини між "Гіресунспором" і "Галатасараєм" стався скандальний епізод, в якому взяли участь два футболісти з однієї команди.

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Захисник стамбульського гранда Маркао залишився незадоволений жестами в свою сторону від іншого захисника — свого одноклубника Керема Актюркоглу. Унаслідок бразильський футболіст напав на свого партнера по команді, кілька разів ударивши його головою і руками.

Одноклубники спробували розборонити конфліктних футболістів, але внаслідок епізоду "Галатасарай" залишився в меншості — після перегляду відеоповтору головний арбітр зустрічі дав пряму червону картку Маркао. Зі свого боку, Актюркоглу зустріч теж не дограв до кінця, і був замінений практично відразу після рішення тренерського штабу

Варто зазначити, що сварка двох футболістів не вплинула на підсумковий результат для "Галатасарая" — гості впевнено виграли матч із рахунком 2:0.

До речі, з ранньої інформації ЗМІ, в минуле літнє трансферне вікно Маркао міг опинитися в складі київського "Динамо" — новий головний тренер Мірча Луческу, який прибув тоді в клуб, був особисто зацікавлений в послугах бразильського футболіста, але переговори між сторонами швидко увійшли в глухий кут.

Цікава ситуація з трансферами киян і в цьому сезоні. Столична команда купила низку футболістів, серед яких нападник Ігор Шкурін, який був узятий в оренду з московського "ЦСКА". Варто зазначити, що однією з причин оренди гравця стала загроза депортації білоруського футболіста через його політичні погляди.