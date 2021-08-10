Білорусь просила депортувати: як нападник Шкурін виявився в київському "Динамо" (відео)

Оренда в розташування киян допомогла Ігорю Шкуріну уникнути проблем на Батьківщині.

Український журналіст Ігор Циганик розповів про деталі переходу нападника московського "ЦСКА" Ігоря Шкуріна в київське "Динамо" на правах оренди, заявивши, що білоруський футболіст завдяки переїзду до Києва зміг уникнути депортації в рідну країну через критику режиму Лукашенка.

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"Шкурін потрапив у напружену ситуацію в московському клубі. Його купили за півтора мільйона, звичайно, на такого гравця розраховували. Усе зіпсували слова Шкуріна про те, що він проти Лукашенка і ніколи не буде грати за Білорусь при чинному режимі. Білорусь дуже нервово відреагувала.

Влада Білорусі наполягала на депортації Шкурана з Росії та хотіла влаштувати розправу йому вдома. Вчасно знайшовся вихід із переходом у "Динамо" Київ", — сказав Циганик під час стріму на Football Hub.

"Думаю, Шкурін повний мотивації грати в київському клубі. Така позиція для молодого футболіста — рідкість. Московському клубу ледве-ледве вдалося вийти з ситуації та відправити його до Києва, щоб Шкурін там прогресував", — заявив Циганик в ефірі Football Hub.

Нагадаємо, білоруський футболіст усе ще не дебютував за київську команду в офіційних матчах, але якісно провів тренувальний збір, забивши кілька голів. Шкурін став одним із декількох новачків "Динамо" на позиції нападника — також до киян приєдналися Владислав Кулач і Ерік Рамірес.

До слова, команда Луческу незабаром проведе ще один топовий товариський матч. На 14-е серпня запланована контрольна гра проти чинного чемпіона Італії — міланського "Інтера".