"Динамо" проведе товариський матч з грандом європейського футболу

Підопічні Луческу готуються помірятися силами з найсильнішою італійською командою.

Керівництво київського "Динамо" домовилося провести товариський матч проти міланського "Інтера", який за підсумками минулого сезону став чемпіоном Серії А, повідомляє офіційний сайт чемпіона України.

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Зустріч між командами запланована на 14-е серпня. Гра пройде на стадіоні U-Power Stadium в італійському місті Монца, а фінальний свисток пролунає о 19:30 за київським часом.

Зазначимо, що перед цим — 11-го серпня — "Динамо" проведе перенесену зустріч чемпіонату України проти "Миная". Нагадаємо, що кияни вже стартували в чемпіонаті, здолавши на своєму полі "Верес" з рахунком 4: 0.

До слова, київська команда четвертого серпня зіграла чергову контрольну зустріч проти турецького "Фенербахче", яка завершилася з рахунком 1:1, але гру пропустив головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу, якому лікарі заборонили відвідати поєдинок через стан здоров'я. Як результат, румунський фахівець переніс операцію з видалення кісти.

Крім того, напередодні старту сезону "Динамо" презентував новий виїзний і домашній комплект форми, який був виконаний технічним спонсором New Balance і натхненний стилем з 90-х.

Нагадаємо, що "Динамо" був досить активним на трансферному ринку в це міжсезоння. Серед інших, склад команди поповнили такі футболісти, як Денис Антюх, Ерік Рамірес, Владислав Кулач та Ігор Шкурін.

Також президент киян Ігор Суркіс заявив, що в цьому трансферному вікні можливі ще придбання. Наприклад, головний конкурент "Динамо" — "Шахтар" — купив гравців на понад 40 мільйонів євро, які стали новачками в команді нового тренера Роберто де Дзербі.