"Динамо" проведе товариський матч з грандом європейського футболу
Підопічні Луческу готуються помірятися силами з найсильнішою італійською командою.
Керівництво київського "Динамо" домовилося провести товариський матч проти міланського "Інтера", який за підсумками минулого сезону став чемпіоном Серії А, повідомляє офіційний сайт чемпіона України.
Зустріч між командами запланована на 14-е серпня. Гра пройде на стадіоні U-Power Stadium в італійському місті Монца, а фінальний свисток пролунає о 19:30 за київським часом.
Зазначимо, що перед цим — 11-го серпня — "Динамо" проведе перенесену зустріч чемпіонату України проти "Миная". Нагадаємо, що кияни вже стартували в чемпіонаті, здолавши на своєму полі "Верес" з рахунком 4: 0.
До слова, київська команда четвертого серпня зіграла чергову контрольну зустріч проти турецького "Фенербахче", яка завершилася з рахунком 1:1, але гру пропустив головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу, якому лікарі заборонили відвідати поєдинок через стан здоров'я. Як результат, румунський фахівець переніс операцію з видалення кісти.
Крім того, напередодні старту сезону "Динамо" презентував новий виїзний і домашній комплект форми, який був виконаний технічним спонсором New Balance і натхненний стилем з 90-х.
Нагадаємо, що "Динамо" був досить активним на трансферному ринку в це міжсезоння. Серед інших, склад команди поповнили такі футболісти, як Денис Антюх, Ерік Рамірес, Владислав Кулач та Ігор Шкурін.
Також президент киян Ігор Суркіс заявив, що в цьому трансферному вікні можливі ще придбання. Наприклад, головний конкурент "Динамо" — "Шахтар" — купив гравців на понад 40 мільйонів євро, які стали новачками в команді нового тренера Роберто де Дзербі.