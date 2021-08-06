"Динамо" проведет товарищеский матч с грандом европейского футбола

Подопечные Луческу готовятся помериться силами с самой сильной итальянской командой.

Руководство киевского "Динамо" договорилось провести товарищеский матч против миланского "Интера", который по итогам прошлого сезона стал чемпионом Серии А, сообщает официальный сайт чемпиона Украины.

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Встреча между командами запланирована на 14-е августа. Игра пройдет на стадионе U-Power Stadium в итальянском городе Монца, а финальный свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

Отметим, что перед этим – 11-го августа – "Динамо" проведет перенесенную встречу чемпионата Украины против "Миная". Напомним, что киевляне уже стартовали в чемпионате, одолев на своем поле "Верес" со счетом 4:0.

К слову, киевская команда четвертого августа сыграла очередной контрольную встречу против турецкого "Фенербахче", который завершился со счетом 1:1, но игру пропустил главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу, которому врачи запретили посетить поединок из-за состояния здоровья. Как результат, румынский специалист перенес операцию по удалению кисты.

Кроме того, накануне старта сезона, "Динамо" презентовало новый выездной и домашний комплект формы, который был выполнен техническим спонсором New Balance и вдохновлен стилем из 90-х.

Напомним, что "Динамо" было довольно активно на трансферном рынке в это межсезонье. Среди прочих, состав команды пополнили такие футболисты, как Денис Антюх, Эрик Рамирес, Владислав Кулач и Игорь Шкурин.

Также президент киевлян Игорь Суркис заявил, что в это трансферное окно возможны еще приобретения. К примеру, главный конкурент "Динамо" – "Шахтер" – купил игроков более чем на 40 миллионов евро, которые стали новичкам в команде нового тренера Роберто де Дзерби.