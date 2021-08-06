"Динамо" проведет товарищеский матч с грандом европейского футбола
Подопечные Луческу готовятся помериться силами с самой сильной итальянской командой.
Руководство киевского "Динамо" договорилось провести товарищеский матч против миланского "Интера", который по итогам прошлого сезона стал чемпионом Серии А, сообщает официальный сайт чемпиона Украины.
Встреча между командами запланирована на 14-е августа. Игра пройдет на стадионе U-Power Stadium в итальянском городе Монца, а финальный свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.
Отметим, что перед этим – 11-го августа – "Динамо" проведет перенесенную встречу чемпионата Украины против "Миная". Напомним, что киевляне уже стартовали в чемпионате, одолев на своем поле "Верес" со счетом 4:0.
К слову, киевская команда четвертого августа сыграла очередной контрольную встречу против турецкого "Фенербахче", который завершился со счетом 1:1, но игру пропустил главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу, которому врачи запретили посетить поединок из-за состояния здоровья. Как результат, румынский специалист перенес операцию по удалению кисты.
Кроме того, накануне старта сезона, "Динамо" презентовало новый выездной и домашний комплект формы, который был выполнен техническим спонсором New Balance и вдохновлен стилем из 90-х.
Напомним, что "Динамо" было довольно активно на трансферном рынке в это межсезонье. Среди прочих, состав команды пополнили такие футболисты, как Денис Антюх, Эрик Рамирес, Владислав Кулач и Игорь Шкурин.
Также президент киевлян Игорь Суркис заявил, что в это трансферное окно возможны еще приобретения. К примеру, главный конкурент "Динамо" – "Шахтер" – купил игроков более чем на 40 миллионов евро, которые стали новичкам в команде нового тренера Роберто де Дзерби.