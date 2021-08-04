Врачи не разрешили Луческу лететь на матч "Динамо" с "Фенербахче"

Чемпион Украины сыграет товарищеский матч с турецким грандом без своего главного тренера.

Киевское "Динамо" отправилось в Стамбул, где проведет товарищеский матч против "Фенербахче" без своего главного тренера Мирчи Луческу, сообщает официальный сайт киевского "Динамо".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Луческу будет поддерживать связь со своими ассистентами по телефонной связи.

Как сообщил украинский журналист Игорь Цыганык, Луческу не полетит в Стамбул по рекомендации врачей, которые настояли на том, чтобы Луческу остался в Киеве.

Ранее сообщалось, что Луческу приболел из-за перепада температур и наблюдал за матчем "Динамо" – "Верес" с трибун, а не тренерской скамьи.

Состав "Динамо" на спарринг:

Вратари: Бущан, Бойко, Нещерет.

Защитники: Шабанов, Миколенко, Сидклей, Тымчик, Забарный, Сирота, Кендзера.

Полузащитники: Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Родригес, Цыганков, Леднев, Андриевский, Гармаш, Караваев, Буяльский, Антюх.

Нападающие: Рамирес, Кулач, Шкурин.

Напомним, матч с "Фенербахче" состоится сегодня, 4 августа. После встречи киевляне чартером вернутся в Украину.

Начало игры запланировано на 19:00 (по киевскому времени).

Ранее киевское "Динамо" представило новую форму на сезон. ﻿Техническим спонсором новой игровой формы выступила компания New Balance, которая продлила сотрудничество с киевским клубом на три сезона.

Ранее Фокус сообщал, что киевское "Динамо" объявило о подписании контракта с венесуэльским форвардом.

Отметим, что матч первого тура против закарпатского "Миная" был перенесен на 11 августа. В первом матче премьер-лиги чемпион Украины стартовал с уверенной победы над "Вересом" со счетом 4:0.