Врачи не разрешили Луческу лететь на матч "Динамо" с "Фенербахче"
Чемпион Украины сыграет товарищеский матч с турецким грандом без своего главного тренера.
Киевское "Динамо" отправилось в Стамбул, где проведет товарищеский матч против "Фенербахче" без своего главного тренера Мирчи Луческу, сообщает официальный сайт киевского "Динамо".
Луческу будет поддерживать связь со своими ассистентами по телефонной связи.
Как сообщил украинский журналист Игорь Цыганык, Луческу не полетит в Стамбул по рекомендации врачей, которые настояли на том, чтобы Луческу остался в Киеве.
Ранее сообщалось, что Луческу приболел из-за перепада температур и наблюдал за матчем "Динамо" – "Верес" с трибун, а не тренерской скамьи.
Состав "Динамо" на спарринг:
Вратари: Бущан, Бойко, Нещерет.
Защитники: Шабанов, Миколенко, Сидклей, Тымчик, Забарный, Сирота, Кендзера.
Полузащитники: Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Родригес, Цыганков, Леднев, Андриевский, Гармаш, Караваев, Буяльский, Антюх.
Нападающие: Рамирес, Кулач, Шкурин.
Напомним, матч с "Фенербахче" состоится сегодня, 4 августа. После встречи киевляне чартером вернутся в Украину.
Начало игры запланировано на 19:00 (по киевскому времени).
Ранее киевское "Динамо" представило новую форму на сезон. Техническим спонсором новой игровой формы выступила компания New Balance, которая продлила сотрудничество с киевским клубом на три сезона.
Ранее Фокус сообщал, что киевское "Динамо" объявило о подписании контракта с венесуэльским форвардом.
Отметим, что матч первого тура против закарпатского "Миная" был перенесен на 11 августа. В первом матче премьер-лиги чемпион Украины стартовал с уверенной победы над "Вересом" со счетом 4:0.