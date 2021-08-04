Лікарі не дозволили Луческу летіти на матч "Динамо" з "Фенербахче"

Чемпіон України зіграє товариський матч із турецьким грандом без свого головного тренера.

Київське "Динамо" вирушило до Стамбула, де проведе товариський матч проти "Фенербахче" без свого головного тренера Мірчі Луческу, повідомляє офіційний сайт київського "Динамо".

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Луческу підтримуватиме зв'язок зі своїми асистентами за допомогою телефону.

Як повідомив український журналіст Ігор Циганик, Луческу не полетить в Стамбул за рекомендацією лікарів, які наполягли на тому, щоб Луческу залишився в Києві.

Раніше повідомлялося, що Луческу прихворів через перепад температур і спостерігав за матчем "Динамо" — "Верес" із трибун, а не тренерської лави.

Склад "Динамо" на спаринг:

Воротарі: Бущан, Бойко, Нещерет.

Захисники: Шабанов, Миколенко, Сідклей, Тимчик, Забарний, Сирота, Кендзера.

Півзахисники: Сидорчук, Шепелєв, Шапаренко, Родрігес, Циганков, Лєднєв, Андрієвський, Гармаш, Караваєв, Буяльський, Антюх.

Нападники: Рамірес, Кулач, Шкурін.

Нагадаємо, матч із "Фенербахче" відбудеться сьогодні, 4 серпня. Після зустрічі кияни чартером повернуться в Україну.

Початок гри запланований на 19:00 (за київським часом).

Раніше київське "Динамо" представило нову форму на сезон. Технічним спонсором нової ігрової форми стала компанія New Balance, яка продовжила співпрацю з київським клубом на три сезони.

Раніше Фокус повідомляв, що київське "Динамо" оголосило про підписання контракту з венесуельським форвардом.

Зазначимо, що матч першого туру проти закарпатського "Миная" був перенесений на 11 серпня. У першому матчі прем'єр-ліги чемпіон України стартував з упевненої перемоги над "Вересом" з рахунком 4:0.