Київське "Динамо" проведе товариський матч із турецьким грандом

Чемпіон України оголосив про проведення матчу з черговим найсильнішим суперником в рамках підготовки до нового сезону.

Київське "Динамо" продовжує підготовку до нового сезону.

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Кияни проведуть товариський матч із турецьким грандом — "Фенербахче". Зустріч відбудеться 4 серпня в Стамбулі на Олімпійському стадіоні "Ататюрк". Початок гри заплановано на 19:00 (за київським часом).

Також сьогодні київське "Динамо" представило нову форму на сезон. Технічним спонсором нової ігрової форми виступила компанія New Balance, яка продовжила співпрацю з київським клубом на три сезони.

Розробники надихнулися сучасною інтерпретацією спортивних форм 90-х у містах, де комплекти були барвистими та з яскравою кольоровою гамою. Також форма символізує данину перемогам "Динамо" в останньому десятилітті минулого століття.

Форма виконана в традиційних біло-синіх кольорах. Додатковими елементами виступили прапор України на передній частині футболки, а на тильній в головах розмістилася напис "Київ — це ми", яка виступає символом єдності команди та столиці.

Нагадаємо, "Динамо" ще не стартувало в новому сезоні української Прем'єр-ліги, лише недавно завершивши тренувальний збір. Також були активні кияни на трансферному ринку, підписавши цілий ряд нових футболістів. Останнім поповненням в команді став екс-нападник "Ворскли" Владислав Кулач.

Раніше Фокус повідомляв, що київське "Динамо" оголосило про підписання контракту з венесуельським форвардом.

Свій перший матч у новому сезоні "Динамо" проведе 1 серпня, у межах 2-го туру чемпіонату України. Кияни на НСК "Олімпійський" приймуть "Верес". Ціни на квитки на цей матч стартують від 50 гривень, а найдорожчий пропуск на стадіон обійдеться в 650 гривень.

Відзначимо, що матч першого туру проти закарпатського "Миная" був перенесений на 11 серпня.