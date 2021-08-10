Беларусь просила депортировать: как нападающий Шкурин оказался в киевском "Динамо" (видео)

Аренда в расположение киевлян помогла Игорю Шкурину избежать проблем на Родине.

Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал о деталях перехода нападающего московского "ЦСКА" Игоря Шкурина в киевское "Динамо" на правах аренды, заявив, что белорусский футболист благодаря переезду в Киев смог избежать депортации в родную страну из-за критики режима Лукашенко.

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"Шкурин попал в напряженную ситуацию в московском клубе. Его купили за полтора миллиона, конечно, на такого игрока рассчитывали. Все испортили слова Шкурина о том, что он против Лукашенко и никогда не будет играть за Беларусь при действующем режиме. Беларусь очень нервно отреагировала.

Власти Беларуси настаивали на депортации Шкурина из России и хотели устроить экзекуцию ему дома. Вовремя нашелся выход с переходом в "Динамо" Киев", – сказал Цыганык во время стрима на Football Hub.

"Думаю, Шкурин полон мотивации играть в киевском клубе. Такая позиция для молодого футболиста – редкость. Московскому клубу еле-еле удалось выйти из ситуации и отправить его в Киев, чтобы Шкурин там прогрессировал", — заявил Цыганык в эфире Football Hub.

Напомним, белорусский футболист все еще не дебютировал за киевскую команду в официальных матчах, но качественно провел тренировочный сбор, забив несколько голов. Шкурин стал одним из нескольких новичков "Динамо" на позицию нападающего – также к киевлянам присоединились Владислав Кулач и Эрик Рамирес.

К слову, команда Луческу вскоре проведет еще один топовый товарищеский матч. На 14-е августа запланирована контрольная игра против действующего чемпиона Италии – миланского "Интера".