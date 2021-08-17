Не Месси единым: Роналду может вернуться в "Реал"

Главный тренер испанского клуба хочет вновь поработать со своим бывшим подопечным.

Как сообщает журналист El Chiringuito Эду Агирре, главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти настаивает на том, чтобы клуб вновь подписал контракт с бывшим лидером и нападающим команды Криштиану Роналду.

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Отмечается, что итальянский специалист уверен, что 36-летний португальский форвард сможет помочь коллективу в текущем сезоне бороться за трофеи. Анчелотти считает, что у "сливочных" есть возможность пригласить Роналду до конца текущего трансферного окна.

По мнению СМИ, положительно на идею возвращения Криштиану также смотрит и руководство клуба, и что президент "Реала" Флорентино Перес считает, что возвращение суперзвезды поможет поправить имидж "королевского" клуба после скандала с Суперлигой.

Напомним, на сегодняшний день у Роналду есть действующий контракт с туринским "Ювентусом", который истекает в 2022 году. По информации прессы, португалец не планирует продлевать соглашение после его окончания, но и заранее покидать "Ювентус" игрок тоже не намерен.

Криштиану выступает в футболке итальянского гранда с 2018 года, завоевав с "Ювентусом" целый ряд внутренних трофеев и побив несколько рекордов.

Стоит отметить, что СМИ практически каждое трансферное окно публикуют информацию о том, что Роналду может вернуться в "Реал". Тем не менее, ранее Флорентино Перес уже заявлял, что клуб не заинтересован в подобном трансфере, и что возвращение португальца очень маловероятно.

Активно ведет жизнь футболист и в социальных сетях. Известно, что его страницы имеют рекордное количество подписчиков, и не так давно селфи нападающего с его сыном собрало рекордное количество лайков под публикацией.