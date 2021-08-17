Не Мессі єдиним: Роналду може повернутися в "Реал"

Головний тренер іспанського клубу хоче знову попрацювати зі своїм колишнім підопічним.

Як повідомляє журналіст El Chiringuito Еду Агірре, головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті наполягає на тому, щоб клуб знову підписав контракт із колишнім лідером і нападником команди Кріштіану Роналду.

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Зазначається, що італійський фахівець упевнений, що 36-річний португальський форвард зможе допомогти колективу в поточному сезоні боротися за трофеї. Анчелотті вважає, що у "вершкових" є можливість запросити Роналду до кінця поточного трансферного вікна.

На думку ЗМІ, позитивно на ідею повернення Кріштіану також дивиться і керівництво клубу, і що президент "Реала" Флорентіно Перес вважає, що повернення суперзірки допоможе виправити імідж "королівського" клубу після скандалу із Суперлігою.

Нагадаємо, на сьогоднішній день у Роналду є чинний контракт із туринським "Ювентусом", який закінчується в 2022 році. За інформацією преси, португалець не планує продовжувати угоду після її закінчення, а й заздалегідь залишати "Ювентус" гравець теж не має наміру.

Кріштіану виступає у футболці італійського гранда з 2018 року, завоювавши з "Ювентусом" низку внутрішніх трофеїв і побивши кілька рекордів.

Варто зазначити, що ЗМІ практично кожне трансферне вікно публікують інформацію про те, що Роналду може повернутися в "Реал". Проте, раніше Флорентіно Перес вже заявляв, що клуб не зацікавлений в подібному трансфері, і що повернення португальця дуже малоймовірне.

Активно веде життя футболіст і в соціальних мережах. Відомо, що його сторінки мають рекордну кількість підписників, і не так давно селфі нападника з його сином зібрало рекордну кількість лайків під публікацією.