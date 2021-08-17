Шахтер - Монако: где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

Вице-чемпион Украины сыграет первый матч плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов против именитого французского соперника

Во вторник, 17 августа, состоится первый матч плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов между донецким "Шахтером" и футбольным клубом "Монако".

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На данной стадии соперники также играют два матча: в гостях и дома. Согласно жребию, первый матч в противостоянии с "Монако" "горняки" играют на выезде.

Стартовый состав "Шахтера"

Угадать, кого с первых минут выпустит на поле Роберто Де Дзерби очень сложно. Итальянец уже приучил болельщиков "Шахтера" к тому, что регулярно пробует новые сочетания в составе. Да, в нем есть стабильные игроки основы, такие как Анатолий Трубин, Додо или Лассина Траоре. Но в остальном возможны разные варианты. Тем интереснее посмотреть, на ком остановит свой выбор тренерский штаб, тем более, что в Лиге чемпионов отсутствует лимит на легионеров, чем Де Дзерби уже пользовался в предыдущем раунде, когда "Шахтер" противостоял "Генку".

В Монако "Шахтер" отправился вот в таком составе.

"Монако" — "Шахтер": прогноз букмекеров на матч

Проанализировав крупнейшие букмекерские конторы в Украине, можно сделать вывод, что "Монако" — явный фаворит грядущего матча. Коэффициент на победу "монегасков" колеблется в пределах 1.70 — 1.73, на победу "Шахтера" — от 4.80 до 5.10. В свою очередь,шансы на то, что обе команды сегодня забьют, примерно равны — 1.8 в пользу этого сценария и 1.9, что этого не случится.

Несмотря на это, главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби на предматчевой пресс-конференции отметил, что в этой паре нет фаворита и в ближайшем матче зрители увидят борьбу двух философий.

Конфуз французских журналистов

На предматчевой пресс-конференции на вопросы прессы отвечал нападающий Лассина Траоре. Один из представителей местных СМИ спросил у него, что он помнит из периода игры за "Монако". Форвард не растерялся и оперативно отреагировал: за "Монако" выступал его полный тезка из Кот-Д'Ивуара, а не он.

[ + – ] Пресс-конференция Роберто Де Дзерби и Лассины Траоре

Где смотреть матч Лиги чемпионов "Монако" — "Шахтер"

Начало матча в 22:00 по киевскому времени

В прямом эфире его покажет онлайн-сервис Megogo

Ответная игра пройдет в Харькове 25 августа

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