Шахтар — Монако: де дивитися трансляцію матчу Ліги чемпіонів

Віце-чемпіон України зіграє перший матч плей-оф раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти іменитого французького суперника.

У вівторок, 17 серпня, відбудеться перший матч плей-оф раунду кваліфікації Ліги чемпіонів між донецьким "Шахтарем" і футбольним клубом "Монако".

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На цій стадії суперники також грають два матчі: в гостях і вдома. Згідно із жеребом, перший матч у протистоянні з "Монако" "гірники" грають на виїзді.

Стартовий склад "Шахтаря"

Вгадати, кого з перших хвилин випустить на поле Роберто Де Дзербі дуже складно. Італієць вже привчив уболівальників "Шахтаря" до того, що регулярно пробує нові поєднання в складі. Так, у ньому є стабільні гравці основи, такі як Анатолій Трубін, Додо або Лассіна Траоре. Але в іншому можливі різні варіанти. Тим цікавіше подивитися, на кому зупинить свій вибір тренерський штаб, тим більше, що в Лізі чемпіонів відсутній ліміт на легіонерів, чим Де Дзербі вже користувався в попередньому раунді, коли "Шахтар" протистояв "Генку".

У Монако "Шахтар" відправився ось у такому складі.

"Монако" — "Шахтар": прогноз букмекерів на матч

Проаналізувавши найбільші букмекерські контори в Україні, можна зробити висновок, що "Монако" — очевидний фаворит майбутнього матчу. Коефіцієнт на перемогу "монегасків" коливається в межах 1.70 — 1.73, на перемогу "Шахтаря" — від 4.80 до 5.10. Зі свого боку, шанси на те, що обидві команди сьогодні заб'ють, приблизно рівні — 1.8 на користь цього сценарію і 1.9, що цього не станеться.

Незважаючи на це, головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі на передматчевій пресконференції зазначив, що в цій парі немає фаворита і в найближчому матчі глядачі побачать боротьбу двох філософій.

Конфуз французьких журналістів

На передматчевій пресконференції на запитання преси відповідав нападник Лассіна Траоре. Один із представників місцевих ЗМІ запитав у нього, що він пам'ятає з періоду гри за "Монако". Форвард не розгубився та оперативно відреагував: за "Монако" виступав його повний тезка із Кот-Д'Івуару, а не він.

[ + – ] Пресконференція Роберто Де Дзербі та Лассіна Траоре

Де дивитися матч Ліги чемпіонів "Монако" — "Шахтар"

Початок матчу о 22:00 за київським часом

У прямому ефірі його покаже онлайн-сервіс Megogo

Гра у відповідь пройде в Харкові 25 серпня

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