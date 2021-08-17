Футбольного журналиста облили водой в прямом эфире (видео)

Корреспондент получил незапланированный душ во время предматчевой студии.

Смешной эпизод произошел перед матчем первого тура чемпионата Турции между "Адана Демирспор" и "Фенербахче".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Съемочная группа журналиста предматчевой студии канала BeINSports Мерту Юкшуктепе неудачно выбрала место для репортажа, из-за чего полив газона устроил незапланированный душ корреспонденту и его команде.

Несмотря на то, что полив "освежил" съемочную группу, журналист, как ни в чем не бывало, продолжил профессионально вести прямой эфир.

К слову, такой забавный эпизод с искусственным дождем никак не повредил технику. К примеру, очень пригодился пластиковый чехол на микрофон, которые необходимо менять после каждого эфира, и цель которого – ограничить риск распространения коронавируса. Тем не менее, благодаря чехлу микрофон продолжил отлично работать, что не помешало корреспонденту закончить съемку.

Стоит отметить, что не только столь веселым моментом запомнился первый тур чемпионата Турции. В параллельном поединке между "Гиресунспором" и "Галатасараем" случился скандальный эпизод при участии игроков из одной и той же команды.

На поле что-то не поделили защитники "Галатасарая" – бразилец Маркао и турок Керем Актюркоглу. В результате конфликта, бразильский футболист набросился на своего одноклубника, нанеся несколько ударов головой и руками. Как итог, Маркао был удален арбитром с поля, получив прямую красную карточку, а Актюркоглу был заменен сразу же решением тренерского штаба.

К счастью для "Галатасарая", конфликт игроков никак не сказался на игре команды, и гости встречи смогли добыть для себя положительный результат, уверенно выиграв оппонента со счетом 2:0.