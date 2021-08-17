Футбольного журналіста облили водою в прямому ефірі (відео)

Кореспондент отримав незапланований душ під час передматчевої студії.

Смішний епізод стався перед матчем першого туру чемпіонату Туреччини між "Адана Демірспор" і "Фенербахче".

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Знімальна група журналіста передматчевої студії каналу BeINSports Мерт Юкшуктепе невдало вибрала місце для репортажу, через що полив газону влаштував незапланований душ кореспонденту та його команді.

Незважаючи на те, що полив "освіжив" знімальну групу, журналіст, як ні в чому не бувало, продовжив професійно вести прямий ефір.

До речі, такий кумедний епізод зі штучним дощем ніяк не пошкодив техніку. Наприклад, дуже знадобився пластиковий чохол на мікрофон, які необхідно міняти після кожного ефіру, і мета якого — обмежити ризик поширення коронавірусу. Проте, завдяки чохлу мікрофон продовжив відмінно працювати, що не завадило кореспонденту закінчити зйомку.

Варто зазначити, що не тільки настільки веселим моментом запам'ятався перший тур чемпіонату Туреччини. У паралельному поєдинку між "Гіресунспором" і "Галатасараєм" трапився скандальний епізод за участю гравців з однієї і тієї ж команди.

На полі щось не поділили захисники "Галатасарая" — бразилець Маркао й турків Керем Актюркоглу. Унаслідок конфлікту, бразильський футболіст накинувся на свого одноклубника, завдавши кілька ударів головою і руками. Як підсумок, Маркао був вилучений арбітром із поля, отримавши пряму червону картку, а Актюркоглу був замінений відразу ж рішенням тренерського штабу.

На щастя для "Галатасарая", конфлікт гравців ніяк не позначився на грі команди, і гості зустрічі змогли здобути для себе позитивний результат, впевнено вигравши опонента з рахунком 2:0.