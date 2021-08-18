"Когда был ребенком, не мог мечтать о встрече": Зинченко трогательно попрощался с Шевченко

Самый дорогой футболист сборной Украины тепло поблагодарил Андрея Шевченко за работу.

Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко счастлив, что знаком с бывшим главным тренером сборной Украины.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Украинец написал прощальный пост в социальных сетях, в котором поблагодарил за работу бывшего главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, с которым вместе сборная Украины вышла в четвертьфинал последнего чемпионата Европы.

Зинченко назвал тренера сборной Украины "Мистером" – так называют заслуженных тренеров в Италии (Шевченко провел большую часть карьеры, выступая за итальянский "Милан"). Украинец поблагодарил за проделанную работу Шевченко и весь тренерский штаб сборной Украины. Зинченко отметил, что благодарен не только от своего лица, но и от лица всей Украины.

"Когда был ребенком – не мог мечтать о встрече", – добавил Зинченко в прощальном посте.

К посту Зинченко прикрепил фотографию, на которой он получает инструкции от Андрея Шевченко на тренировке. На данный момент фотография набрала в Instagram почти 100 тысяч лайков за 3 часа. У Зинченко самая большая аудитория в социальных сетях среди футболистов сборной Украины – на украинского полузащитника подписано более 1,4 миллионов человек.

Сегодня, 18 августа, ночью, Украина узнала нового главного тренера сборной Украины – исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины стал Александр Петраков, который выиграл с молодежной сборной Украины титул чемпиона мира.

Ранее футбольный эксперт раскритиковал Ассоциацию футбола Украины за то, что она так долго тянула с назначением тренера, а в итоге не назначила полноценного специалиста, а лишь временную кандидатуру, чтобы выполнить цель выхода на чемпионат мира в Катаре.