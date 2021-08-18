"Коли був дитиною, не міг мріяти про зустріч": Зінченко зворушливо попрощався із Шевченком

Найдорожчий футболіст збірної України тепло подякував Андрію Шевченку за роботу.

Український півзахисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко щасливий, що знайомий з колишнім головним тренером збірної України.

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Українець написав прощальний пост у соціальних мережах, у якому подякував за роботу колишнього головного тренера збірної України Андрія Шевченка, з яким разом збірна України вийшла до чвертьфіналу останнього чемпіонату Європи.

Зінченко назвав тренера збірної України "Містером" — так називають заслужених тренерів в Італії (Шевченко провів більшу частину кар'єри, виступаючи за італійський "Мілан"). Українець подякував за виконану роботу Шевченку і всьому тренерському штабу збірної України. Зінченко зазначив, що вдячний не тільки від свого обличчя, але і від імені всієї України.

"Коли був дитиною — не міг мріяти про зустріч", — додав Зінченко в прощальному пості.

До посту Зінченко прикріпив фотографію, на якій він отримує інструкції від Андрія Шевченка на тренуванні. Наразі фотографія набрала в Instagram майже 100 тисяч лайків за 3 години. У Зінченка найбільша аудиторія в соціальних мережах серед футболістів збірної України — на українського півзахисника підписано понад 1,4 мільйона чоловік.

Сьогодні, 18 серпня, вночі, Україна дізналася нового головного тренера збірної України — в. о. головного тренера збірної України став Олександр Петраков, який виграв з молодіжною збірною України титул чемпіона світу.

Раніше футбольний експерт розкритикував Асоціацію футболу України за те, що вона так довго зволікала з призначенням тренера, а в результаті не призначила повноцінного фахівця, а лише тимчасову кандидатуру, щоб виконати мету виходу на чемпіонат світу в Катарі.