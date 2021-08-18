"Динамо" может продать легионера новичку чемпионата Италии – СМИ

Состав чемпиона Украины может ослабиться перед стартом новой Лиги чемпионов.

Люксембуржский нападающий "Динамо" Жерсон Родригес близок к тому, чтобы продолжить свою карьеру в чемпионате Италии, сообщает итальянский журналист Альфредо Педулла.

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Вингером "Динамо" интересуется новичок Серии А "Салернитана". О трансфере игрока может быть объявлено сегодня, 18 августа.

Самого Жерсона скауты "Динамо" приметили еще во время встречи национальной сборной Украины против команды Люксембурга. Тогда Жерсон привлек киевлян яркой атакующей игрой на фланге.

Ранее президент "Динамо" Игорь Суркис говорил, что трансферная компания чемпиона Украины еще не закончена: киевский клуб может и купить новых игроков, и продать кого-то из игроков действующего состава.

Кроме Жерсона Родригеса киевляне пытаются трудоустроить в другом клубе и молодого нападающего Владислава Супряги. Украинцем интересовались "Дженоа" и "Сампдория", но переговоры срывались из-за того, что киевский клуб требовал "неадекватную" по версии итальянских клубов сумму компенсации за футболиста. Стороны практически договорились о переходе на таких условиях – аренда до конца сезона с опцией выкупа футболиста за 7,5 миллионов евро, но в последний момент что-то пошло не так и переговоры сорвались.

Скорее всего, футболист останется в киевской команде, что его скорее обрадует. По слухам, Супряга хотел бы побороться за место в основном составе вместо того, чтобы отправляться в аренду, пускай и в хороший клуб из сильного европейского чемпионата.

Конкуренцию на позиции центрального нападающего в "Динамо" ему составляют украинец Артем Беседин и Артем Шкурин из Беларуси, который был арендован из московского ЦСКА с опцией выкупа контракта.