"Динамо" може продати легіонера новачкові чемпіонату Італії — ЗМІ

Склад чемпіона України може послабитися перед стартом нової Ліги чемпіонів.

Люксембуржскій нападник "Динамо" Жерсон Родрігес близький до того, щоб продовжити свою кар'єру в чемпіонаті Італії, повідомляє італійський журналіст Альфредо Педулла.

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Вінгера "Динамо" цікавиться новачок Серії А "Салернітана". Про трансфер гравця може бути оголошено сьогодні, 18 серпня.

Самого Жерсона скаути "Динамо" помітили ще під час зустрічі національної збірної України проти команди Люксембургу. Тоді Жерсон привернув киян яскравою атакуючої грою на фланзі.

Раніше президент "Динамо" Ігор Суркіс говорив, що трансферна компанія чемпіона України ще не закінчена: київський клуб може і купити нових гравців, і продати когось із гравців чинного складу.

Крім Жерсона Родрігеса кияни намагаються працевлаштувати в іншому клубі і молодого нападника Владислава Супрягу. Українцем цікавилися "Дженоа" і "Сампдорія", але переговори зривалися через те, що київський клуб вимагав "неадекватну" за версією італійських клубів суму компенсації за футболіста. Сторони практично домовилися про перехід на таких умовах — оренда до кінця сезону з опцією викупу футболіста за 7,5 мільйона євро, але в останній момент щось пішло не так і переговори зірвалися.

Швидше за все, футболіст залишиться в київській команді, що його скоріше потішить. З чуток, Супряга хотів би поборотися за місце в основному складі замість того, щоб вирушати в оренду, нехай і в хороший клуб з сильного європейського чемпіонату.

Конкуренцію на позиції центрального нападника в "Динамо" йому складають українець Артем Бєсєдін та Артем Шкурін з Білорусі, який був орендований з московського ЦСКА з опцією викупу контракту.