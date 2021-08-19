"Шахтер" представил третью форму: на ней нет эмблемы клуба на груди (фото)

Вице-чемпион Украины удивил неожиданной особенностью новой формы.

"Шахтер" показал свой третий комплект экипировки команды на нынешний сезон совместно с брендом PUMA.

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Новая форма имеет неожиданную особенность – впервые в истории клуба на форме на груди будет отсутствовать эмблема самого клуба, вместо этого по горизонтали футболки разместится надпись SHAKHTAR, выполненная с индивидуальным шрифтом.

Сама эмблема перенесена на тыльную сторону футболки и будет размещена под воротником. В похожем стиле выполнен третий комплект формы многих топовых европейских клубов в этом сезоне.

По задумке новый комплект формы должен бросить вызов традиционному подходу оформления экипировки.

Новая форма "Шахтера" выполнена из материалов переработанного полиэстера и соответствует передовым технологиям терморегуляции, что поможет спортсменам комфортно играть в футбол.

Также в этой форме производитель использовал особый процесс при производстве красителя футболок.

Купить форму можно уже с 19 августа в официальном фан-магазине донецкого клуба.

На этой неделе "Шахтер" отправился во Францию, где обыграл "Монако" в плей-офф квалификации Лиги чемпионов со счетом 1:0. Перед ответным матчем в Харькове, которая состоится в Украине 25 августа, дончане подойдут в качестве негласного фаворита на выход в групповую стадию Лиги чемпионов.

Ранее директор "Шахтера" Дарио Срна раскритиковал судейство в первых турах УПЛ: по его мнению, донецкому клубу не дали пробить три пенальти в последних двух матчах и он не считает, что это произошло случайно.

В чемпионате Украины сейчас лидирует "Десна" – киевское "Динамо" оступилось сенсационно в матче с "Игнульцем", который до этого не набирал еще очков в чемпионате Украины этого сезона. Дончане также оступились в одном из матчей УПЛ, проиграв "Александрии".