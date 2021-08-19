"Шахтер" представил третью форму: на ней нет эмблемы клуба на груди (фото)
Вице-чемпион Украины удивил неожиданной особенностью новой формы.
"Шахтер" показал свой третий комплект экипировки команды на нынешний сезон совместно с брендом PUMA.
Новая форма имеет неожиданную особенность – впервые в истории клуба на форме на груди будет отсутствовать эмблема самого клуба, вместо этого по горизонтали футболки разместится надпись SHAKHTAR, выполненная с индивидуальным шрифтом.
Сама эмблема перенесена на тыльную сторону футболки и будет размещена под воротником. В похожем стиле выполнен третий комплект формы многих топовых европейских клубов в этом сезоне.
По задумке новый комплект формы должен бросить вызов традиционному подходу оформления экипировки.
Новая форма "Шахтера" выполнена из материалов переработанного полиэстера и соответствует передовым технологиям терморегуляции, что поможет спортсменам комфортно играть в футбол.
Также в этой форме производитель использовал особый процесс при производстве красителя футболок.
Купить форму можно уже с 19 августа в официальном фан-магазине донецкого клуба.
На этой неделе "Шахтер" отправился во Францию, где обыграл "Монако" в плей-офф квалификации Лиги чемпионов со счетом 1:0. Перед ответным матчем в Харькове, которая состоится в Украине 25 августа, дончане подойдут в качестве негласного фаворита на выход в групповую стадию Лиги чемпионов.
Ранее директор "Шахтера" Дарио Срна раскритиковал судейство в первых турах УПЛ: по его мнению, донецкому клубу не дали пробить три пенальти в последних двух матчах и он не считает, что это произошло случайно.
В чемпионате Украины сейчас лидирует "Десна" – киевское "Динамо" оступилось сенсационно в матче с "Игнульцем", который до этого не набирал еще очков в чемпионате Украины этого сезона. Дончане также оступились в одном из матчей УПЛ, проиграв "Александрии".