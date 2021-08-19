"Шахтар" представив третю форму: на ній немає емблеми клубу на грудях (фото)

Віцечемпіон України здивував несподіваною особливістю нової форми.

"Шахтар" показав свій третій комплект екіпіровки команди на нинішній сезон спільно з брендом PUMA.

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Нова форма має несподівану особливість — вперше в історії клубу на формі на грудях буде відсутня емблема самого клубу, натомість по горизонталі футболки розміститься напис SHAKHTAR, виконаний індивідуальним шрифтом.

Сама емблема перенесена на тильну сторону футболки і буде розміщена під коміром. У схожому стилі виконаний третій комплект форми багатьох топових європейських клубів цього сезону.

За задумом новий комплект форми повинен кинути виклик традиційному підходу оформлення екіпіровки.

Нова форма "Шахтаря" виконана з матеріалів переробленого поліестеру і відповідає передовим технологіям терморегуляції, що допоможе спортсменам комфортно грати в футбол.

Також у цій формі виробник використовував особливий процес при виробництві барвника футболок.

Купити форму можна вже з 19 серпня в офіційному фан-магазині донецького клубу.

Цього тижня "Шахтар" відправився до Франції, де обіграв "Монако" у плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів з рахунком 1:0. Перед матчем-відповіддю в Харкові, яка відбудеться в Україні 25 серпня, донеччани підійдуть як негласний лідер на вихід в групову стадію Ліги чемпіонів.

Раніше директор "Шахтаря" Даріо Срна розкритикував суддівство в перших турах УПЛ: на його думку, донецькому клубу не дали пробити три пенальті в останніх двох матчах і він не вважає, що це сталося випадково.

У чемпіонаті України зараз лідирує "Десна" — київське "Динамо" сенсаційно поступилося у матчі з "Ігнульцем", який до цього не набирав ще очок в чемпіонаті України цього сезону. Донеччани також поступилися в одному з матчів УПЛ, програвши "Олександрії".