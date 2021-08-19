Футболист из Афганистана погиб, пытаясь улететь на шасси самолета (видео)

Молодой футболист из Афганистана трагически погиб, пытаясь покинуть страну.

Игрок молодежной сборной Афганистана Заки Анвари погиб, пытаясь спасти свою жизнь, сообщает журналист Бабак Тагвае.

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Футболист зацепился за шасси самолета, думая, что это поможет ему добраться до США. Футболист забрался в отсек с шасси, однако побег из страны от талибов не удался – выжить молодому футболисту не получилось, а в Америке в отсеке нашли лишь его части тела.

Скорее всего, Заки задохнулся в отсеке шасси, поскольку там отсутствует кислород, футболиста сумели опознать по останкам лишь спустя несколько дней.

В соцсетях появилось вирусное видео, на котором люди пытались покинуть Афганистан, цепляясь за самолет США – часть людей разбились или же погибли в воздухе. Люди бежали от боевиков Талибана, которые захватили столицу Афганистана, после вывода войск США, что привело к бегству тысяч жителей Афганистана.

Погибший футболист выступал за сборную Афганистана U-16, на момент трагедии футболисту еще не исполнилось 16 лет.

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