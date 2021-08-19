Гравець з Афганістану загинув, намагаючись відлетіти на шасі літака (відео)
Молодий футболіст з Афганістану трагічно загинув, намагаючись залишити країну.
Гравець молодіжної збірної Афганістану Закі Анварі загинув, намагаючись врятувати своє життя, повідомляє журналіст Бабак Тагвай.
Футболіст зачепився за шасі літака, думаючи, що це допоможе йому дістатися до США. Футболіст забрався у відсік з шасі, однак втеча з країни від талібів не вдалася — молодий футболіст не вижив, а в Америці у відсіку знайшли лише його частини тіла.
Швидше за все, Закі задихнувся у відсіку шасі, оскільки там немає кисню, футболіста зуміли упізнати за останками лише через кілька днів.
У соцмережах з'явилося вірусне відео, на якому люди намагалися покинути Афганістан, чіпляючись за літак США — частина людей розбилася або ж загинула в повітрі. Люди бігли від бойовиків Талібану, які захопили столицю Афганістану після виведення військ США, що призвело до втечі тисяч жителів Афганістану.
Загиблий футболіст виступав за збірну Афганістану U-16, на момент трагедії футболістові ще не виповнилося 16 років.
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