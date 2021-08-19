Гравець з Афганістану загинув, намагаючись відлетіти на шасі літака (відео)

Молодий футболіст з Афганістану трагічно загинув, намагаючись залишити країну.

Гравець молодіжної збірної Афганістану Закі Анварі загинув, намагаючись врятувати своє життя, повідомляє журналіст Бабак Тагвай.

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Футболіст зачепився за шасі літака, думаючи, що це допоможе йому дістатися до США. Футболіст забрався у відсік з шасі, однак втеча з країни від талібів не вдалася — молодий футболіст не вижив, а в Америці у відсіку знайшли лише його частини тіла.

Швидше за все, Закі задихнувся у відсіку шасі, оскільки там немає кисню, футболіста зуміли упізнати за останками лише через кілька днів.

У соцмережах з'явилося вірусне відео, на якому люди намагалися покинути Афганістан, чіпляючись за літак США — частина людей розбилася або ж загинула в повітрі. Люди бігли від бойовиків Талібану, які захопили столицю Афганістану після виведення військ США, що призвело до втечі тисяч жителів Афганістану.

Загиблий футболіст виступав за збірну Афганістану U-16, на момент трагедії футболістові ще не виповнилося 16 років.

Раніше Фокус розповів про смертельний любовний трикутник: директорка траси "Формули-1" була вбита разом з коханкою своїм чоловіком. Сам чоловік після скоєння подвійного вбивства теж застрелився. За даними поліції, чоловік приревнував, оскільки його дружина зраджувала йому з іншою жінкою. Подружжя прожило понад 15 років у шлюбі, проте директорка траси раніше зізналася чоловікові про свою сексуальну орієнтацію і сексуальний потяг до дівчат.

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