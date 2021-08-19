Эмир Катара решит, продавать ли звезду "ПСЖ" в "Реал"

Судьба самого громкого трансфера лета лежит в руках самого влиятельного человека Катара.

Форвард "ПСЖ" Киллиан Мбаппе по-прежнему ничего не знает о своем будущем, сообщает Marca.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Футболист хотел бы продолжить карьеру в мадридском "Реале", но от его мнения в данной ситуации ничего не зависит. Дело в том, что решение о продаже Мбаппе будет принимать лично эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани, который является конечным владельцем парижского гранда.

Пока мадридский клуб не обращался по поводу покупки звездного нападающего, хотя интерес к нему не отрицает. В любом случае, все будет решаться в личных переговорах эмира Катара напрямую с президентом мадридского клуба Флорентино Пересом.

По прогнозам, стороны могут договориться о продаже, поскольку "ПСЖ" изрядно потратился в это трансферное окно и не против разгрузить зарплатную ведомость. Мадридский клуб преступит к общению с Мбаппе по переходу в мадридский клуб только после личного одобрения эмира.

Именно ему будет принадлежать заключительное слово по поводу сделки и он может, в конце концов, наложить вето на трансфер в это трансферное окно. Существует вероятность, что мадридский клуб ждет пока Мбаппе станет свободным агентом, чтобы ничего не платить за переход, а сделать более выгодное предложение французу по личному контракту.

Недавно в "ПСЖ" вспыхнул скандал с новичком клуба – легендарный защитник Серхио Рамос, который, кстати, был многолетним лидером мадридцев, не очень удачно интегрировался в команду эмира Катара. Французские СМИ, считают, что он очень заносчиво общается с персоналом и молодыми футболистами команды. Скандал достиг такого пика, что футболист может быть переведен в резерв.