Емір Катару вирішить, чи продавати зірку "ПСЖ" в "Реал"

Долягучно найг гучнішого трансферу літа лежить в руках найвпливовішої людини Катару.

Форвард "ПСЖ" Кілліан Мбаппе як і раніше нічого не знає про своє майбутнє, повідомляє Marca.

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Футболіст хотів би продовжити кар'єру в мадридському "Реалі", але від його думки в цій ситуації нічого не залежить. Справа в тому, що рішення про продаж Мбаппе буде приймати особисто емір Катару Тамім бін Хамад Аль Тані, який є кінцевим власником паризького гранда.

Поки мадридський клуб не звертався з приводу покупки зіркового нападника, хоча інтерес до нього не заперечує. У будь-якому випадку, все буде вирішуватися в особистих переговорах еміра Катару безпосередньо з президентом мадридського клубу Флорентіно Пересом.

За прогнозами, сторони можуть домовитися про продаж, оскільки "ПСЖ" неабияк витратився в це трансферне вікно і не проти розвантажити зарплатну відомість. Мадридський клуб спілкуватиметься з Мбаппе про перехід в мадридський клуб тільки після особистого схвалення еміра.

Саме йому належатиме заключне слово з приводу угоди і він може, врешті-решт, накласти вето на трансфер у це трансферне вікно. Існує ймовірність, що мадридський клуб чекає, поки Мбаппе стане вільним агентом, щоб нічого не платити за перехід, а зробити вигіднішу пропозицію французу за особистим контрактом.

Нещодавно в "ПСЖ" спалахнув скандал з новачком клубу — легендарний захисник Серхіо Рамос, який, до речі, був багаторічним лідером мадридців, не дуже вдало інтегрувався в команду еміра Катару. Французькі ЗМІ, вважають, що він дуже зарозуміло спілкується з персоналом та молодими футболістами команди. Скандал досяг такого піку, що футболіст може бути переведений в резерв.