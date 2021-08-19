Вечер утраченных шансов: "Заря" с треском проиграла "Рапиду" в Лиге Европы (видео)

Единственный представитель Украины в Лиге Европы пропустил три мяча в Вене и рискует не выйти в групповой этап.

Луганская "Заря" провела первый матч в плей-офф раунде квалификации Лиги Европы против австрийского ФК "Рапид" (Вена).

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В первые 15 минут команда Виктора Скрипника заставила соперника волноваться: удары по воротам наносили Владислав Кочергин и Аллахьяр Сайядманеш. Первый бил с дальней дистанции и вынудил Штребингера отбивать мяч кулаками, а второй обыграл голкипера и слабо отправил мяч в ближний угол — "Рапид" спас вовремя подоспевший защитник.

Хозяева сдержали стартовый натиск соперника и выждали свой момент. Никита Шевченко неудачно выбил мяч вперед, футболисты "Рапида" уверенно сыграли на перехвате и организовали атаку, которая увенчалась точным ударом Таксиархиса Фунтаса — 1:0.

"Заря" тут же ответила моментом Кабаева, но Владислав с передачи Сайядманеша попал точно в руки вратарю. Первая половина встреча больше не побаловала зрителя моментами.

В начале второго тайма команды обменялись опасными моментами, но Сайядманеш снова упустил шанс отличиться в Вене. Его соотечественник Шахаб, вышедший на замену вместо Артема Громова, первым же касанием мог сравнять счет: под его качественный удар успел в последний момент прыгнуть Граймль и перевести мяч на угловой.

"Заря" очень старалась впереди, но несмотря на это, умудрилась пропустить второй мяч: Сергей Булеца неосторожно отдал передачу у штрафной площади австрийцев, защитник соперника отправил длинную передачу вперед, где Эрджан Кара легко разобрался с Имерековым и отправил мяч в нижний угол без шансов для Шевченко. Это 2:0 и для "Рапида" дело было сделано.

Но упустить возможность забить больше австрийцы не могли себе позволить: это Грюлль открылся под передачу с правого фланга и в касание пробил мимо бросившегося в другую сторону Никиты Шевченко — 3:0.

После третьего мяча "Заря" перестала активно идти вперед и завершила матч поражением, которое существенно осложняет шансы команды Виктора Скрипника пробиться в групповой этап Лиги Европы.

Отметим, что "Заря" подала 13 угловых ударов и нанесла 13 ударов по воротам соперника, но забить хотя бы гол престижа так и не смогла.

Лига Европы. Квалификация

Раунд плей-офф

"Рапид" (Вена, Австрия) — "Заря" (Луганск, Украина) — 3:0 (1:0)

Голы: 1:0, Фунтас, 29; 2:0, Кара, 78; 3:0, Грюлль, 85.

"Рапид": Штребингер — Стойкович (Шик, 71), Граймль, М.Хофманн, Улльманн — Аразе (Китагава, 79), Любичич (Де.Петрович, 80), Граховац (Л.Шустер, 79), Грюлль — Фунтас (Кнасмюлльнер, 60), Кара.

"Заря": Н.Шевченко — Фаворов, Вернидуб, Имереков, Жуниньо — Громов (Шахаб, 63), Кабаев (Хомченовский, 76), Назарина, Кочергин — Булеца, Сайядманеш (Овусу, 84).

Ответный матч состоится 26 августа в Запорожье, на стадионе "Славутич Арена" в 19:30 по киевскому времени.